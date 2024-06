MK Group in Gorenjska banka donirala sto tisoč evrov za študentski dom v Ljubljani

MK Group in Gorenjska banka sta v okviru regijskega programa družbene odgovornosti Podpora družini z javnim zavodom Študentski dom Ljubljana podpisala donatorsko pogodbo v vrednosti sto tisoč evrov. V ljubljanskih študentskih domovih biva več kot 7500 študentov, od tega približno 3500 v Rožni dolini. Donacija bo omogočila prenovo skupnega prostora za učenje in delo, pa tudi za druženje in druge organizirane dejavnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju kakovosti študija in bivanja v študentskem domu. Donacija bo namenjena prenovi in opremi skupnega prostora velikosti približno 200 kvadratnih metrov, kar bo pomembno prispevalo k akademskim uspehom ter krepitvi študentskih in prijateljskih vezi. Obnovitvena dela bodo zaključili predvidoma oktobra 2024.

Foto: Gorenjska Banka

Donatorsko pogodbo so podpisali direktor JZ ŠDL Tomaž Pečnik, generalni direktor MK Group Mihailo Janković in član uprave Gorenjske banke Marko Filipčič.

MK Group in Gorenjska banka v okviru svojega družbeno odgovornega programa Podpora družini nadaljujeta z vlaganjem v mlade, izobraževanje in znanost.

Foto: Gorenjska Banka

"Študentski dom Ljubljana v 29 domovih s 7500 ležišči že 72 let ustvarja skupnost, v kateri ne zagotavljamo zgolj ustreznega bivanjskega okolja, temveč si prizadevamo tudi za razvejane akademske, kulturne, umetniške in športne dejavnosti. Z velikodušno donacijo podjetij MK Group in Gorenjske banke za vzpostavitev sodobne študijske sobe v Rožni dolini bomo poskrbeli za razvoj skupnih prostorov za učenje ter prispevali k ustrezni podpori akademskemu uspehu študentov, spodbudili sodelovanje in inovativnost ter predvsem krepili študentsko skupnost," je dejal Tomaž Pečnik, direktor JZ ŠDL, ob podpisu donatorske pogodbe.

Foto: Gorenjska Banka

"Letos je regionalni program družbene odgovornosti v vrednosti 350 tisoč evrov usmerjen k študentskim domovom v Jadranski regiji, kjer naša družba posluje. V Sloveniji skupaj z Gorenjsko banko že tradicionalno vlagamo v razvoj prihodnosti, podporo novim generacijam ter s tem prispevamo k izobrazbi in razvoju mladih. Letošnja donacija je usklajena tudi z delovanjem Fundacije Miodraga Kostića, v okviru katere bo konec letošnjega leta odprla svoja vrata tudi Palača znanosti v Beogradu. Palača znanosti bo prva tovrstna ustanova v regiji, ki bo delovala v smeri promocije in podpore znanosti. Prav s takšnimi projekti želimo najboljšim študentom in mladim raziskovalcem omogočiti odlične pogoje za razvoj novih znanj in raziskav," je dejal Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.

Foto: Gorenjska Banka

Marko Filipčič, član uprave Gorenjske banke, pa je dodal: "Regijski program družbene odgovornosti Podpora družini je vstopil v svoje osmo leto. V tem času smo pomembno prispevali k izboljšanju pogojev tako za naše najmlajše, mlade družine in zdaj tudi za študente. Z novo donacijo želimo spodbuditi inovativnost, predanost in odličnost na vseh področjih. Študentom želimo, da bi s svežimi pristopi, novimi znanji ter novimi izkušnjami zaupali v uspeh na vseh svojih poteh.«

V okviru regionalnega projekta Podpora družini sta MK Group in Gorenjska banka v preteklih dveh letih za porodnišnico v Ljubljani ter otroške vrtce po vsej Sloveniji donirala 270 tisoč evrov. Porodnišnica v Ljubljani je leta 2022 za prenovo štirih poporodnih sob prejela donacijo v višini 120 tisoč evrov, medtem ko je sedem vrtcev prejelo donacije v skupni vrednosti 150 tisoč evrov. Družbi bosta tudi v prihodnje podpirali razvoj priložnosti za otroke in mlade.

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJSKA BANKA.