Siol.net se poteguje za naziv najboljši spletni medij v regiji. Glasujte!

Prvi regionalni in edini specializirani portal za medije Media daily od 1. do 30. novembra organizira šesti izbor najboljšega izmed 20 najbolj branih spletnih medijev na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Severne Makedonije . V igri za pridobitev naziva najboljši spletni medij v regiji je tudi spletni medij Siol.net.

Spletni novičarski mediji so v zadnjih letih postali prvo in glavno mesto, kjer državljani pridobijo informacije o dnevnih dogodkih. Spletni mediji kot taki imajo zato velik vpliv na sodobno medijsko krajino, poudarjajo pri specializiranem regionalnem portalu za medije Media daily. Po njihovih besedah imajo spletni mediji na milijone obiskov uporabnikov spleta, ki prihajajo iz vseh generacij in spolnih skupin.

Bralke in bralce ob tej priložnosti pozivamo, da podprejo Siol.net v boju za naziv najboljši spletni medij v regiji. Glasovanje poteka na spletni strani www.mediadaily.biz. Glasove je mogoče oddati do 30. novembra. Podprite Siol.net v tekmi za pridobitev naziva najboljši novičarski spletni medij v regiji.



Glasujete lahko TUKAJ.

Glasovi bralcev h končni razvrstitvi prinesejo 30 odstotkov, o preostalih 70 odstotkih odloča ugledna mednarodna žirija. Odločitev o lestvici vseh 20 portalov bodo objavili 8. decembra 2023 ob 12. uri.

Izbor najboljšega spletnega medija v regiji kot priložnost za razvoj in spremembe

Spletni novičarski portali se razlikujejo po načinu in slogu poročanja, grafični podobi in novinarskem profesionalizmu. Pri Media daily poudarjajo, da je to treba ovrednotiti, saj bi to v prihodnje pozitivno vplivalo na razvoj in spremembe v medijski krajini. Izbor najboljšega regionalnega novičarskega portala poteka že šesto leto zapored.

Organizatorji dodajajo, da je omenjeni izbor odlična priložnost tudi za sodelovanje spletnih medijev v regiji. Ti delujejo na trgu, ki ima več kot 20 milijonov prebivalcev.

V konkurenci najbolj branih spletnih medijev tudi Siol.net

Organizatorji so v finalni izbor za najboljši spletni novičarski portal v regiji uvrstili 20 najbolj branih spletnih medijev iz šestih držav.

Slovenija ima letos v izboru tri predstavnike, Srbija pet, Hrvaška sedem, Bosna in Hercegovina tri, Severna Makedonija in Črna gora pa po enega. Slovenijo v omenjenem izboru predstavlja tudi spletni medij Siol.net.