Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 793 okužb z novim koronavirusom, kar je nov dnevni rekord. Testirali so 6.696 oseb. Včeraj so poročali o 748 okužbah.

Aktivno okuženih je 3.562. V bolnišnici je 439 oseb, od tega 26 na respiratorju. Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 22.534 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 344 ljudi.

Trenutno je na Hrvaškem v samoizolaciji 17.805 oseb.

Ob točilnih pultih se lahko le še sedi

Na Hrvaškem so v zadnjih dneh sprejeli nove ukrepe. Tako so gostinski lokali po novem lahko odprti med 6. in 24. uro. Ob točilnih pultih se lahko le še sedi ob upoštevanju vsaj metra in pol medsebojne razdalje. V lokalu mora biti po novem najmanj štiri kvadratne metre prostora na obiskovalca, razdalja med gosti, ki sedijo za različnimi mizami, mora biti vsaj meter in pol. Ukrepi veljajo tudi za terase. Za družabne dogodke z več kot 50 gosti morajo lokali pridobiti dovoljenje štaba civilne zaščite, piše STA.

Na zasebnih dogodkih je lahko največ 50 ljudi

Omejitve zbiranja še naprej veljajo na 500 ljudi v zaprtih prostorih in 1000 na prostem, medtem ko je lahko na zasebnih dogodkih, kot so poroke in pogrebi, največ 50 ljudi. Maske so obvezne v vseh zaprtih prostorih, v katerih ni možno zagotoviti varne razdalje, ter po novem priporočene tudi ponekod na prostem, npr. v vrstah pred bankomati ali pri vstopu v avtobuse in tramvaje, še piše STA.

