Aprila rekordno število turističnih prenočitev

Turistični nastanitveni obrati so aprila zabeležili okoli 490.300 prihodov turistov oziroma 22,5 odstotka več kot aprila lani ter 1,14 milijona prenočitev, kar je 21,8 odstotka več kot pred letom dni in največ za april doslej. V prvih štirih mesecih leta se je število prihodov povečalo za šest, število prenočitev pa za štiri odstotke.

Kot je danes objavil državni statistični urad, je bilo aprila okoli 111 tisoč prihodov domačih turistov, kar je malenkost več kot aprila lani in nekaj manj kot 294.300 njihovih prenočitev oziroma dobre tri odstotke več kot leto prej.

Največ nočitev v Piranu

Največkrat so prenočili v občini Piran, kjer so ustvarili skoraj 47 tisoč prenočitev oziroma osem odstotkov več kot lani. V aprilu so skoraj četrtino domačih prenočitev ustvarili gosti iz starostne skupine 65 let ali več, v povprečju so prenočili 4,8-krat.

Tujih turistov je bilo 379.300 oziroma 31 odstotkov več kot aprila lani, ustvarili so 846.700 prenočitev oziroma skoraj 30 odstotkov več.

Tuji gosti največkrat nočili v Ljubljani in Piranu ter na Bledu

Skoraj polovico prenočitev tujih gostov je bilo ustvarjenih v Ljubljani in Piranu ter na Bledu. V Ljubljani jih je bilo za 28 odstotkov več kot lani, v Piranu za 48 odstotkov več in na Bledu za 31 odstotkov več. Med tujimi turisti so skupno največ prenočitev, 17 odstotkov, ustvarili tisti iz starostne skupine 35-44 let.

Največ tujih gostov iz Italije, sledijo Nemci in Avstrijci

Največ tujih prenočitev, skoraj 120 tisoč ali 14 odstotkov vseh, so prispevali gosti iz Italije. Največkrat so prenočili v Ljubljani, kjer so ustvarili 28 odstotkov vseh svojih prenočitev v aprilu, v povprečju pa so v prestolnici prenočili 1,8-krat. Druga in tretja najpogostejša izbira sta bili občini Piran in Bled.

Na drugem mestu so bili s 105 tisoč prenočitvami gosti iz Nemčije, ki so največkrat prenočili v občinah Ljubljana in Piran (v vsaki po 18 odstotkov). Tretji so bili gosti iz Avstrije z 92 tisoč prenočitvami, največkrat so prenočili v Piranu (31 odstotkov vseh njihovih prenočitev), v povprečju so prenočili trikrat. Sledili so gosti iz Madžarske, Hrvaške in Srbije.

Število madžarskih gostov narašča

Medletno se je najbolj povečalo število prenočitev gostov iz Madžarske, ki so skoraj podvojili število prenočitev. Pri turistih iz Nemčije se je število prenočitev povečalo za 46 odstotkov, pri turistih iz Avstrije za 42 odstotkov, pri turistih iz Italije za 22 odstotkov, pri turistih iz Srbije za 12 odstotkov in pri turistih iz Hrvaške za osem odstotkov.

Foto: STA , Skupno število prenočitev je bilo aprila enakomerno porazdeljeno med gorskimi in zdraviliškimi občinami ter Ljubljano, kjer je bilo po 21 odstotkov prenočitev, sledile so obmorske občine s petino vseh prenočitev. Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah (44 odstotkov vseh njihovih prenočitev), kjer so ustvarili več prenočitev kot tuji turisti, ki pa so največkrat prenočili v prestolnici (27 odstotkov vseh njihovih prenočitev).

Medletna rast v vseh vrstah občin

V primerjavi z aprilom lani je bilo v vseh vrstah občin več turističnih prenočitev. Največjo rast so zaznali v gorskih občinah (+37 odstotkov), sledile so Ljubljana (+26 odstotkov) in obmorske občine (+22 odstotkov).

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 603.000 oziroma 53 odstotkov vseh), sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 odstotkov) ter kampi (9 odstotkov). V hotelih se je število prenočitev medletno povečalo za 20 odstotkov, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 31 odstotkov, v kampih pa za 29 odstotkov.

Letos obisk zrasel, skoraj dve tretjini tujcev

V prvih štirih mesecih letos je bilo skupno skoraj 1,4 milijona prihodov turistov, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in skoraj 3,5 milijona prenočitev turistov oziroma štiri odstotke več.

Tuji turisti so ustvarili 65 odstotkov vseh prenočitev – največ gosti iz Italije, sledili so turisti iz Hrvaške in Avstrije.

Domači turisti so ustvarili 1,2 milijona prenočitev, kar je bilo za en odstotek manj kot v lanskem obdobju, tuji pa skoraj 2,3 milijona prenočitev oziroma za sedem odstotkov več.

Med velikonočnimi prazniki, med 19. in 21. aprilom, je bilo po podatkih eksperimentalne statistike Dnevni turistični utrip Slovenije največ prihodov domačih turistov v nastanitvenih obratih ob morju, in sicer v občini Piran (13 odstotkov vseh prihodov domačih turistov). Sledila je zdraviliška občina Brežice, tej pa Izola ter Podčetrtek, Moravske Toplice in Ankaran. Največ prihodov tujih turistov pa so med velikonočnimi prazniki zabeležili v Ljubljani (28 odstotkov), sledili so Bled in Piran ter Bohinj in Kranjska Gora.