Med okolju najbolj prijaznimi destinacijami tudi Ljubljana

"Trajnost tukaj ni modna beseda. Ljubljana je s premišljenim načrtovanjem, financiranjem in razvojem postala mesto z majhnim okoljskim vplivom," so na portalu zapisali v pojasnilu, zakaj so našo prestolnico uvrstili na lestvico okolju najbolj prijaznih lokacij.

Ob tem so poudarili še dejstvo, da je bila Ljubljana prva evropska prestolnica, ki je sprejela strategijo brez odpadkov (Zero Waste, op. p.). "Manj kot pet odstotkov odpadkov se pošlje na odlagališča, preostanek pa se bodisi reciklira bodisi predela v energetske vire," so dodali.

Koristi ekoturizma

Zaradi urejenih kolesarskih stez, ki vodijo okoli jezer, skozi parke, gozdove in mestne ulice, za ogled mesta priporočajo vožnjo s kolesi, kot dodatno vrednost pa so poudarili prepoved vožnje z osebnim avtomobilom v središču mesta ter brezplačna električna vozila za starejše in gibalno ovirane. "Okolju prijazna in vključujoča? To je velika 'kljukica' od nas," so sklenili.

Višje od Ljubljane, ki so jo uvrstili na peto mesto, so postavili islandsko prestolnico Rejkjavik (4. mesto), Okavangovo delto v Bocvani (3. mesto) in Nacionalni park Galápagos v Ekvadorju (2. mesto), za okolju najbolj prijazno lokacijo na svetu pa so okronali južnoazijsko državo Butan, ki se lahko pohvali z nazivom prve ogljično negativne države na svetu.

Preberite tudi: