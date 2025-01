"Ta ideja je fantastična, a nerealna"

Evropa se mora ob izzivih, ki jih prinaša vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo, osredotočiti na svojo odpornost in okrevanje gospodarstva, je v pogovoru za STA med drugim dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da so ZDA pomembna strateška partnerica, zato je z vidika Slovenije treba krepiti dialog in sodelovanje. Glede širitve EU pozdravlja ambicioznost Evropske komisije, da bi se v tem mandatu Evropske komisije EU pridružile "vsaj dve ali tri" države, ideja o sprejemu držav v EU v paketu pa je po njenih besedah "fantastična in idealistična, a nerealna"

"Močna, enotna, povezana, pa tudi razširjena Evropa je tista perspektiva, ki si jo v Sloveniji želimo," je na vprašanje, ali se EU lahko uspešno sooči z izzivi, ki jih prinaša nova ameriška administracija, odgovorila ministrica.

Fajon: Golobov obisk pri Bidnu ni zaprl vrata dobrim odnosom med Slovenijo in ZDA

ZDA so pomembna strateška partnerica, zato je z vidika Slovenije treba krepiti dialog in sodelovanje, predvsem pa se poslušati in razumeti, je glede prihodnjih odnosov med Ljubljano in Washingtonom dejala Fajon. Ne strinja se z ocenami, da je obisk premierja Roberta Goloba pri prejšnjem ameriškem predsedniku Joeju Bidnu pred ameriškimi volitvami zaprl vrata dobrim odnosom med Slovenijo in ZDA v mandatu te vlade.

V pogovoru, ki bo v celoti objavljen v soboto, je med drugim spregovorila o obetih glede konca vojne v Ukrajini, ohranitvi premirja v Gazi, širitvi EU, ter napovedala, da bo Slovenija tudi drugo leto članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov ohranjala in nadgrajevala samozavestno, verodostojno in ambiciozno držo.

S Trumpove strani pričakuje pritisk na Putina

Kako bo glede vojne v Ukrajini ravnala nova ameriška administracija, si za zdaj lahko po njenih besedah samo domišljamo, je pa v zadnjih tednih čutiti neko zaostreno retoriko Trumpa do ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Zagotovo je med njima pričakovati pogovor in sestanek. Pričakujem tudi pritisk na Putina, da to vojno konča, vsaj tako retoriko je slišati iz Washingtona," je dejala.

Varnostne razmere na Bližnjem vzhodu bodo letos zagotovo ključni izziv tudi za Slovenijo v Varnostnem svetu ZN, poudarja ministrica. Ali bo premirje med Izraelom in Hamasom, ki je krhko, vzdržalo, je odvisno od vseh akterjev, mednarodni pritisk na vse vpletene strani je močan, je dejala.

"Ta ideja je fantastična, a nerealna"

V Avstriji se obeta oblikovanje koalicije med svobodnjaki in ljudsko stranko pod vodstvom skrajnega desničarja Herberta Kickla. V odgovoru na vprašanje, kaj to lahko pomeni za slovensko-avstrijske odnose in za slovensko manjšino, je ministrica previdna: "Počakajmo, kako se bo razpletlo z oblikovanjem nove vlade."

Fajon glede širitve EU pozdravlja ambicioznost tako Evropske komisije kot komisarke Marte Kos, da bi se v tem mandatu Evropske komisije EU pridružile "vsaj dve ali tri" države, ki bodo na to pripravljene. Pri tem je opozorila, da je na drugi strani za to potrebna pripravljenost EU. Ideja o sprejemu držav v EU v paketu pa je po njenih besedah "fantastična in idealistična, a nerealna", saj širitveni proces temelji na izpolnjevanju meril.