Za Libanon in regijo je ključno, da se ohrani mir, je med današnjim obiskom v Bejrutu, kjer se je srečala z libanonskim kolegom Abdulahom Bou Habibom in predsednikom libanonskega parlamenta Nabihom Berijem, na omrežju X zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je Libanonu zagotovila podporo Slovenije v času politične tranzicije.

"Slovenija podpira Libanon v času politične tranzicije in v občutljivem trenutku podaljšanega premirja," je ministrica na omrežju X zapisala v luči veljavnega dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah ter nedavne odprave političnega zastoja v državi.

Dodala je, da je tako za Libanon kot za Bližnji vzhod ključna ohranitev miru.

Med obiskom centra za razminiranje, ki deluje v okviru libanonske vojske in s katerim sodeluje ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti, je Fajon poudarila, da je odstranjevanje eksplozivnih sredstev predpogoj za varnost in vrnitev ljudi v normalno življenje.

Centru je zagotovila nadaljnjo podporo, med drugim pri zagotavljanju psihosocialne pomoči žrtvam.

Obiskala je tudi eno od zavetišč za ženske, ki so bile žrtve nasilja. "Ganljive zgodbe žensk, ki so preživele zlorabe in v libanonskem zavetišču poiskale pomoč pred nasiljem," je zapisala na omrežju X in izpostavila, da v centru deluje tudi slovenska Karitas. "Vesela sem, da Slovenija pomaga pri opolnomočenju žensk," je dodala.

V Libanonu se bo Fajon mudila še v sredo. Sestala naj bi se še s predsednikom države Josephom Aounom, ki je v začetku januarja prevzel položaj po dveh letih političnega zastoja, in mandatarjem za sestavo vlade Navafom Salamom.

Podprla naj bi tudi delo mirovne misije ZN v Libanonu Unifil in se zavzela za spoštovanje ozemeljske celovitosti države.

Obisk v Bejrutu je sicer del ministričine turneje po Bližnjem vzhodu, v okviru katere se je v ponedeljek mudila v Jordaniji. V četrtek bo predvidoma obiskala še Sirijo, če bodo to dopuščale varnostne razmere.