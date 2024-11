Ustrezna izbira talne obloge pri prenovi

Parket Salsa Art Tarkett Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Na voljo so številne vrste talnih oblog, od naravnih do umetnih, od mehkih do trdih, od toplih do hladnih. Med najbolj priljubljenimi so:

laminat , ki je odporen proti obrabi in enostaven za vzdrževanje,

, ki je odporen proti obrabi in enostaven za vzdrževanje, parket , ki ima naraven videz in dolgo življenjsko dobo, ter

, ki ima naraven videz in dolgo življenjsko dobo, ter luksuzne vinilne plošče (LVT), ki so vodoodporne in primerne za prostore z visoko frekvenco gibanja.

Vsaka talna obloga ima svoje prednosti in slabosti. Ni namreč vsaka talna obloga primerna za vsak prostor. V kopalnico damo talno oblogo, ki je odporna proti vlagi. LVT-plošče in laminatne talne obloge so primerne za prostore, kjer so tla obremenjena z visoko frekvenco gibanja in tudi težkimi predmeti (kuhinje, hodniki, dnevne sobe …). V spalnico lahko damo tekstil, ki zagotavlja udobje in prijetno mehko hojo.

Pri vsaki talni oblogi je zelo pomembno vzdrževanje. Vedeti moramo, kaj to pomeni dolgoročno, da nas ne udari po žepu, ko to najmanj pričakujemo. Vsak prostor je svet zase in barve so tiste, ki dajo prostoru posebno noto. Pri tem moramo paziti na barve pohištva, sten in dekorativne elemente ter v vse to vključiti primerno barvo talne obloge.

Laminat Impressive Ultra Quick Step Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Zaradi preprostega polaganja, ugodne cene, odpornosti in preprostega vzdrževanja so laminatna tla vse bolj priljubljena. Po videzu so zelo podobna parketu. Prednost laminata je tudi v tem, da ga lahko položimo na obstoječo talno oblogo in pod laminat položimo debelo penasto folijo (2–3 mm), ki deluje kot dober zvočni in toplotni izolator. V podjetju Kemoplast imamo v ponudbi le kakovostne laminate vodilnih proizvajalcev, ki s svojo proizvodnjo med drugim skrbijo za do okolja prijazno porabo lesa in hkrati zagotavljajo življenjsko dobo do 25 let. V ponudbi so tudi laminati za mokre prostore, ki imajo posebej zaščitene robove proti vlagi. Ponudba vzorcev in barv laminatov proizvajalca Unilin z blagovno znamko Quick-Step je pestra in izredno kakovostna.

PARKET

Parket Diele 1000 Weitzer Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Les izžareva posebno moč. Slovi po svoji raznovrstni uporabnosti, toplini in lepoti. Pravilno položen in ustrezno negovan parket lahko svoj videz ter funkcionalnost obdrži leta in leta. Za pravilno izbiro parketa se je dobro posvetovati s strokovnjaki, ki poznajo prednosti in slabosti različnih vrst lesa. Pravilno položen in vzdrževan parket bo vsekakor dolgoročna naložba tudi za prihodnje generacije, če ni preveč poškodovan, pa ga je mogoče tudi zelo preprosto obnoviti in mu vdihniti novo življenje. Najpogosteje se uporablja za spalnice in otroške sobe, dnevne sobe in jedilnice, tudi za kuhinje in predsobe. Zaradi večplastne strukture in elastičnosti površinske obdelave so za uporabo pri polaganju na tla s talnim gretjem najboljši gotovi parketi. Tudi sicer je gotovi parket postal trend, saj reši številne težave, hkrati pa zagotavlja krajšo izvedbo ter vrhunsko kakovost površinske obdelave ter možnosti polaganja na klik. Proizvodni program podjetja Weitzer Parkett iz Avstrije ter parketi Tarkett iz Švedske in Srbije obsegajo masivne, dvo- in troslojne gotove parkete, parkete za tla s talnim gretjem, športna tla ter letvice, ki zaključijo bivanjsko enoto. V programu Weitzer najdete tudi kompleksne rešitve lesenih stopnišč.

Inovativna švedska tehnologija in vrhunska sodobna proizvodnja vam zagotavlja tudi stabilna tla Bjelin. Surovina za izdelavo Bjelinovih parketov prihaja iz svetovno znanih slavonskih gozdov na severu Hrvaške. Visoka kakovost hrasta omogoča širino deske do 22 centimetrov in jo je mogoče dobiti v kategorijah z malo grčami vse do živahnih in kmečkih desk.

Les, posekan v gozdovih Slavonije, se upravlja na trajnosten način iz zelo strogega ekološkega, socialnega in gospodarskega okvira že več sto let. Vsako leto se iz gozdov odvzame veliko manj lesa od tistega, kar je posajeno nazaj, in ker se drevesa slabše kakovosti nenehno obnavljajo, so slavonski gozdovi vsako leto vse bolj lepi. Za Bjelinove hrastove talne obloge se uporabljata hrast graden in angleški hrast, ki sta isti vrsti in se tradicionalno gojita in uporabljata na Švedskem.

VINILNE TALNE OBLOGE

Vinilna talna obloga Essence Rigid Tarkett Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Vse bolj priljubljena vinilna tla je mogoče izbrati v različnih oblikah, dimenzijah in debelinah. Talne obloge iz visokokakovostnih prožnih vinilov, ki posnemajo videz lesa, kamna ali keramičnih ploščic, po videzu komaj ločimo od realnih materialov. Zato z njimi opremljamo tudi vrtce, šole in preostale poslovne prostore. Vinilne talne obloge v grobem delimo na heterogene (večplastna struktura) ter homogene (enoplastna struktura) talne obloge. Prednost homogene strukture je, da je izdelek narejen iz istih surovin in barv po celotni debelini proizvoda. Heterogena struktura pa je sestavljena iz različnih surovin ter jo odlikujejo zvočna in toplotna izolativnost ter večja udobnost izdelka. Med najlepše in najbolj praktične talne obloge se uvrščajo luksuzne vinilne plošče in deske DECORIA, ki se med drugim ponašajo s tehnologijo Nano Silver z obstojno mikrobno zaščito. Tla so primerna tudi za talno gretje.

PREPROGE

Preproga Mondo Sintelon Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Brezčasna talna obloga je preproga. Skrbi za estetski videz prostora, za njegovo udobje in toplino. Pogosto se pojavlja kot osrednji dekorativni element, ki skrbi za lepo bivalno okolje. Preproge izžarevajo toplino in dajejo barvo drugim talnim oblogam ne glede na to, ali so tla narejena iz lesa, kamna ali drugih materialov. Današnja ponudba preprog je pestra, zato ni bojazni, da ne bi prišli na račun tudi tisti z najzahtevnejšim in prefinjenim okusom. V Kemoplastovem programu imamo vse vrste preprog, od strojno in ročno izdelanih volnenih do svilenih, bombažnih … za različne namembnosti in različnih kakovosti. Obstaja vrsta umetnih vlaken, ki imajo to prednost, da so prožnejša in izredno trpežna.

VEČNAMENSKE TALNE PLOŠČE

Večnamenske talne plošče Bergo Foto: KEMOPLAST D.O.O.

Večnamenske talne plošče je mogoče položiti skoraj povsod. Primerne so za polaganje na vlažne in razpokane površine, zunaj in znotraj, se pravi v vsa podnebna območja. Plošče so narejene brez nevarnih emisij, brez vsebnosti PVC in BPA (brez bisfenola, ftalatov in toksične plastike). Osnovni material za tla Bergo je do okolja prijazen polipropilen, ki ne oddaja nobenih emisij, kar pomeni, da izpolnjuje okoljska in zdravstvena merila. To je material, ki ga je mogoče stoodstotno reciklirati. Tla se lahko reciklirajo tudi v bolj neposredni obliki. Lahko jih premaknete z enega kraja na drugega – iz kleti v garažo, iz garaže na teraso, iz trgovine v skladišča … Preprosto razdrete talne plošče Bergo in jih ponovno položite, kjerkoli želite. Lahko se jih tudi pretopi v pečeh za ogrevanje naših domov brez okoljsko škodljivih emisij.

V podjetju Kemoplast vam znamo prisluhniti in svetovati pri izbiri, da boste izbrali optimalno rešitev za deset, dvajset ali več let.

Naročnik oglasnega sporočila je KEMOPLAST, D. O. O.