Odkrijte pet najbolj priljubljenih pijač ta hip, ki vas bodo navdušile

V zadnjem času lahko v lokalih, barih in tudi na trgovskih policah zasledite številne pijače, ki izstopajo po svoji inovativnosti. Privlačne so že na prvi pogled, saj jih običajno krasi zanimiva embalaža. Njihova vsebina pa ni zgolj odličnega okusa, ampak ima tudi številne podporne učinke na naše telo. Spoznajte in okusite pet najbolj priljubljenih urbanih pijač ta hip!

Napitek, ki presega okus navadnega čaja

Ste že slišali za bubble tea? Priljubljeni osvežilni napitek, poznan tudi pod imenom boba tea, prihaja iz Tajvana. Pripravljen je iz črnega ali zelenega čaja, mleka in sladkorja. Svet je ob svojem sladkem okusu osvojil predvsem z užitnimi kroglicami iz tapioke, ki tej pijači dodajo edinstveno strukturo. Če bubble teaja še niste poskusili, je zdaj skrajni čas. Izbirajte med različnimi okusi.

Hidracija in bogat okus s pravo mero vitaminov

Kadar potrebujete sadno osvežitev, namesto po navadnem soku posezite po osvežujočih pijačah z bogatim sadnim okusom in dodanimi vitamini, ki vas bodo odžejale in vam povrnile moč za vsakdanje izzive. Izbirajte med različnimi okusi in uživajte v eksploziji okusov v ustih!

Nostalgija v steklenici

Se še spomnite svoje najljubše gazirane pijače iz otroštva? Te smo pogosto pili ob obrokih ali pa celo za nagrado, ko smo prisopihali na kakšen hrib. Gazirane pijače navdušujejo z živahnimi mehurčki in številnimi osvežujočimi okusi, med katerimi lahko vsak najde svojega najljubšega. V zadnjem času pa se na trgovskih policah pojavljajo tudi gazirane klasike v retro preoblekah, ki vas popeljejo nazaj v preteklost. Kateri je (bil) vaš najljubši okus?

Poživljajoč učinek kultnih gaziranih napitkov

Imate radi poživljajoč učinek kave in okus čaja? Potem je kultna gazirana pijača club-mate idealna izbira za vas. Vsebuje kofein naravnega izvora iz zelišča yerba mate, iz katerega v Južni Ameriki pripravljajo priljubljeni čaj in ki ima rahlo grenak okus z blagim priokusom čaja. Zaradi poživljajočega učinka, ki ga uporabljajo tudi kot alternativo energijskim pijačam, je ta napitek zelo priljubljen med študenti, programerji in žurerji. Uživate ga lahko v različnih okusih.

Voda z dodano vrednostjo

Imate med vsemi pijačami najraje vodo? Izberite vodo, ki ponuja več. Kristalno čisto vodo z mehurčki, vodo brez mehurčkov ali pa kar tako imenovane funkcionalne vode. Zadnje vas odžejajo in razvajajo z odličnimi okusi ter okrepijo z vitamini, minerali in drugimi koristnimi sestavinami. Izberite funkcionalno vodo glede na svoje potrebe. Poiščite ravnovesje, hidrirajte kožo in podprite svoje telo kar mimogrede.

Po priljubljene urbane pijače se izplača v SPAR V vseh naštetih urbanih pijačah lahko zdaj uživate vsak dan, saj jih dobite po ugodnih cenah. Poiščite jih v trgovinah SPAR in INTERSPAR, kjer vas poleg akcijskih cen čakajo tudi številni popusti in preostale ugodnosti.



