Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.10 V EU dogovor o 16. svežnju sankcij proti Rusiji

9.29 Prebivalci Odese ostali brez elektrike, ogrevanja in vode

Države članice Evropske unije so se danes po navedbah diplomatov EU dogovorile o 16. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki je med drugim namenjen preprečevanju izogibanja doslej sprejetim sankcijam. Uradno naj bi jih v ponedeljek ob tretji obletnici ruske invazije sprejeli zunanji ministri članic.

Nov sveženj sankcij, ki so ga danes potrdili stalni predstavniki držav članic pri EU, med drugim vključuje prepoved poslovanja z 11 ruskimi pristanišči in letališči. S tem želi unija po neuradnih informacijah preprečiti izogibanje doslej sprejetim ukrepom, vključno s cenovno kapico skupine G7, namenjeno omejevanju izvoza ruske nafte v tretje države.

Temu so namenjene tudi sankcije proti ladjam, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in ki jih Moskva izkorišča za izogibanje cenovni kapici. Na seznam sankcioniranih plovil so po navedbah diplomatov dodali 73 tovrstnih ladij.

Sveženj vključuje še dodatne prepovedi na področju izvoza blaga in storitev iz EU, med drugim kemičnih predhodnih sestavin. Na področju uvoza iz Rusije pa bo po novem prepovedan tudi uvoz aluminija.

V EU bo poleg tega prepovedno oddajanje še osmim ruskim medijem.

Obenem unija na seznam sankcioniranih, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU, dodaja 48 posameznikov in 35 pravnih oseb.

Že 16. sveženj sankcij bodo zunanji ministri članic predvidoma sprejeli na ponedeljkovem zasedanju v Bruslju, ko bodo minila tri leta od začetka ruske agresije na zahodno sosedo. Ob tem naj bi Kijev obiskala Evropska komisija.

Da je veliko število prebivalcev ostalo brez elektrike, ogrevanja in vode, je najprej sporočil župan Odese Genadij Truhanov. Med drugim je brez oskrbe z električno energijo ostalo 14 šol in 500 domov.

Rescue operations are currently underway in Odesa following another Russian strike on the city's energy infrastructure. Once again, civilian energy facilities have been targeted – for nearly three years now, the Russian army has relentlessly used missiles and attack drones… pic.twitter.com/hpBolxxfS1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2025

Zelenski je kasneje na družbenih omrežjih navedel, da je izpad elektrike in ogrevanja prizadel tudi več bolnišnic, skupno pa najmanj 160 tisoč prebivalcev mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Druge podrobnosti o napadu za zdaj niso znane.

Less than 24 hours after this morning’s negotiations between U.S. and Russian Officials in Saudi Arabia, Russia tonight has launched one of its largest drone attacks in recent months against Odesa and other Cities across Ukraine; with over 150 Iranian-produced drones targeting… pic.twitter.com/f3fVMeHFLZ — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025

Rusija že tri leta napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, pa tudi njena mesta in vasi.

Nov napad na Odeso se je zgodil dan po dogovoru Rusije in ZDA, da sestavita ekipi za pogajanja o končanju vojne v Ukrajine. Odločitev sta državi sprejeli na srečanju v Savdski Arabiji, na katerem ni bilo prisotnih predstavnikov Kijeva.