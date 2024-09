Vrača se letni netmetering

Čeprav je država z letošnjim letom ukinila letni netmetering oziroma letni obračun električne energije za lastnike sončnih elektrarn, podjetje NGEN svojim odjemalcem ponovno omogoča to možnost. NGEN uvaja letni netmetering tako za obstoječe in nove lastnike hibridnih sončnih elektrarn, ki so soglasje za priključitev prejeli po novi samooskrbni shemi, kot tudi za tiste, ki bodo svojo hibridno sončno elektrarno šele postavili.

Ponudba je na voljo tako gospodinjskim odjemalcem kot tudi malim podjetjem, kar pomeni, da lahko širok spekter uporabnikov izkoristi prednosti letnega poračuna oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1 ne glede na letno nihanje cen električne energije. S to rešitvijo NGEN postaja eden izmed najprivlačnejših dobaviteljev električne energije na trgu, ki svojim odjemalcem omogoča največje mogoče prihranke.

Kako ta sistem deluje v praksi in zakaj ravno NGEN predstavlja najugodnejšo izbiro za vaše energetske potrebe? Več o tem v nadaljevanju.

Ponudba NGEN bo predstavljena tudi na sejmu MOS v Celju, kjer boste lahko prejeli 1.500 evrov dodatnega popusta (tudi za obstoječe lastnike, ki že imajo sončno elektrarno in bi radi hranilnik električne energije). Akcija velja do 30. 9. 2024 oz. do razprodaje zalog. NGEN s paketom NOVA DOBA SAMOOSKRBE (kliknite tukaj za več informacij) ponuja alternativo obstoječemu sistemu mesečnih neto meritev. Ta paket odjemalcem električne energije omogoča vse ugodnosti starega sistema letnih neto meritev, saj pri letnem poračunu omogoča obračun oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1. Ponudba je namenjena obstoječim ali prihodnjim lastnikom hibridnih sončnih elektrarn, ki so vlogo za soglasje za priključitev na omrežje oddali po 31. 12. 2023 ali pa tega še niso storili. Gre za inovativno rešitev, ki uporabnikom ponovno omogoča popolno samooskrbo z električno energijo in izkoriščanje prednosti lastne proizvodnje. Podrobnosti te unikatne ponudbe, ki je na trgu edinstvena in ponovno prinaša popolno samooskrbo, najdete v nadaljevanju članka. Več o NOVI DOBI SAMOOSKRBE pa lahko izveste tudi osebno na sejmu MOS. Obiščite nas! Podjetje NGEN boste na sejmu MOS našli v dvorani K na razstavnem mestu številka 30. Poleg predstavitve naših rešitev boste imeli priložnost prejeti 1.500 evrov dodatnega popusta za vaš novi hibridni sistem samooskrbe. Vabljeni na sejem MOS! Pridružite se nam in odkrijte, kako vam lahko NGEN pomaga pri doseganju popolne energetske samozadostnosti.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign NGEN – NOVA DOBA SAMOOSKRBE je nov paket, ki smo ga v NGEN pripravili za vse lastnike hibridnih sončnih sistemov. Ta paket gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, ki so soglasje za priključitev prejeli po novi samooskrbni shemi, omogoča letni obračun oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1. To velja za največ 40 odstotkov celotne letne porabe, kar prinaša večjo samozadostnost in popoln izkoristek lastne energije iz sončne elektrarne.

Nova doba samooskrbe ponuja alternativo obstoječemu netmeteringu za tiste odjemalce, ki imajo poleg sončne elektrarne nameščen tudi hranilnik električne energije, integriran s sistemom SG Connect. Sistem SG Connect omogoča napredno upravljanje energije, saj zagotavlja optimalno izrabo proizvedene energije in vključuje možnost shranjevanja viškov za kasnejšo uporabo, s čimer omogoča še večjo avtonomijo in prilagodljivost. Za obračun električne energije se uporablja enotna tarifa, kar zagotavlja poenostavljeno in pregledno izkušnjo.

Za vključitev v paket NGEN – Nova doba samooskrbe so obvezni naslednji pogoji:

namestitev sončne elektrarne,

hranilnik električne energije s kapaciteto (v kWh) najmanj dvakratne nazivne moči sončne elektrarne (v kW),

vgradnja sistema SG Connect za inteligentno upravljanje in shranjevanje energije,

za inteligentno upravljanje in shranjevanje energije, vključitev v portfelj NGEN za zagotavljanje dobave elektrike in storitev, kar omogoča sodelovanje v pametnem omrežju in prispevanje k stabilnosti energetskega sistema.

Letna neto meritev zagotavlja najcenejšo samooskrbo

Ob novem letu se je poslovil koncept letne neto meritve, ki je lastnikom sončnih elektrarn omogočal kompenzacijo prevzetih in oddanih količin električne energije iz omrežja znotraj posameznega koledarskega leta. Ta sistem je lastnikom sončnih elektrarn prinašal največje prihranke, saj je omogočal izravnavo med proizvodnjo in porabo skozi daljše obdobje, vendar je po drugi strani predstavljal večje obremenitve za elektroenergetsko omrežje.

Letna neto meritev je zdaj mogoča le še za tiste, ki so vlogo za soglasje za priključitev samooskrbne elektrarne oddali do 31. 12. 2023. Za vse nove prosilce se bodo neto meritve upoštevale na mesečni ravni, kar pomeni manjšo stopnjo samooskrbe in posledično višje stroške za uporabnike. Mesečni obračun zmanjšuje fleksibilnost pri porabi in shranjevanju proizvedene energije ter povečuje odvisnost od omrežja.

V podjetju NGEN smo za naše odjemalce, ki so hkrati tudi lastniki hibridnih sončnih elektrarn, ponovno uvedli letno neto meritev v okviru paketa NOVA DOBA SAMOOSKRBE, ki omogoča večjo avtonomijo in maksimalen izkoristek lastne energije. To uporabnikom omogoča, da kljub novim pravilom izkoristijo prednosti sistema, ki temelji na letnem poračunu oddane in prevzete energije. Več o tem, kako lahko ponovno izkoristite letno neto meritev in dosežete večjo energetsko samooskrbo, preberite v nadaljevanju članka.

Nevšečnosti novega omrežninskega akta tudi za lastnike obstoječih sončnih elektrarn in kaj je pripravil NGEN

Z uvedbo novega omrežninskega akta se pogoji za lastnike sončnih elektrarn bistveno spreminjajo. Ena največjih nevšečnosti je uvedba pettarifnega sistema, ki bo vplival na obračun omrežnine glede na obremenitev omrežja. Lastniki sončnih elektrarn bodo poleg tega morali plačevati za zagotovljeno obračunsko moč, kar pomeni, da bo treba strogo nadzorovati svojo porabo in proizvodnjo, da bi se izognili dodatnim stroškom.

Prav tako se bo omrežnina obračunavala znotraj 15-minutnih intervalov, kar bo od lastnikov samooskrbnih rešitev zahtevalo še večjo natančnost pri upravljanju energije. Energija, ki jo proizvedete, a je ne porabite takoj, bo obravnavana drugače, kar bo lahko povzročilo višje stroške, še posebej v času, ko bo cena energije najvišja. To pomeni, da je lastnikom sončnih elektrarn zdaj bolj kot kadarkoli prej pomembno, da optimizirajo svojo porabo in proizvodnjo z naprednimi sistemi za shranjevanje energije.

NGEN se zaveda izzivov, ki jih novi omrežninski akt prinaša, zato ponuja posebno akcijo: SOFINANCIRANJE NOVE OPREME. Za več informaciji glede sofinanciranja nove opreme kontaktirajte Ngen.

V tej akciji lahko lastniki sončnih elektrarn zamenjajo svoje obstoječe razsmernike z novim hibridnim sistemom, ki vključuje hranilnik električne energije. Ob nakupu hibridnega sistema dobite še bon v vrednosti 1.500 evrov, kar vam omogoča bistveno ugodnejšo nadgradnjo.

Poleg tega Borzen pripravlja subvencije za vse, ki že imajo sončno elektrarno in želijo dodati hranilnik električne energije. Te subvencije bodo dodatno olajšale prehod na nove sisteme shranjevanja energije, ki so v luči novih pravil nepogrešljiv del samooskrbnih rešitev. S hranilnikom lahko zadržite viške proizvedene energije in jih uporabite, ko jih najbolj potrebujete, kar vam omogoča boljšo avtonomijo in zaščito pred nihanjem cen.

Cena električne energije bo najvišja pozimi, ko sončne elektrarne ne bodo proizvajale zadostnih količin elektrike za pokritje potreb, kaj šele za ustvarjanje viškov. V tem obdobju bodo odjemalci bolj odvisni od omrežja, kar bo povzročilo občutno višje stroške. Razlika v ceni med poletnimi in zimskimi meseci bi lahko dosegla tudi desetkratnik običajne vrednosti, kar pomeni, da bodo stroški za prevzeto energijo iz omrežja bistveno višji.

Zaradi teh nihanj v ceni elektrike se bo cena za oddano energijo, ki jo uporabniki pošiljajo v omrežje, razlikovala od cene, ki jo bodo plačevali za prevzeto energijo. Oddana energija, ki jo ustvarijo sončne elektrarne v poletnih mesecih, bo imela nižjo vrednost, medtem ko bo cena prevzete energije v zimskih mesecih znatno višja. Ta asimetrija bo še dodatno vplivala na stroške uporabnikov, kar pomeni, da bosta skrbno upravljanje energije in uporaba hranilnikov ključnega pomena za čim večje prihranke.

Sončne elektrarne v omrežje oddajo od 75 do 80 odstotkov proizvedene energije

Podatki kažejo, da večina sončnih elektrarn letno v omrežje odda med 75 in 80 odstotki vse proizvedene električne energije. Pri sistemu letne neto meritve lahko uporabniki kasneje v letu to energijo v enaki količini ponovno prevzamejo, ko njihova sončna elektrarna ne proizvede dovolj energije za pokritje lastnih potreb.

Vendar pa zaradi velikih razlik in nihanj v cenah električne energije takšna kompenzacija ni več tako učinkovita kot nekoč. Proizvedene kilovatne ure (kWh), ki jih oddate v omrežje, morda nimajo enake vrednosti, kot jih boste kasneje plačevali za prevzeto energijo, saj se cena energije v različnih obdobjih lahko bistveno spreminja. To pomeni, da kompenzacija energije v razmerju 1 kWh za 1 kWh ni več mogoča brez dodatnih stroškov.

Tu nastopijo hranilniki električne energije, ki so postali ključni element sodobnih samooskrbnih energetskih rešitev. S hranilniki lahko močno zmanjšate svojo odvisnost od omrežja in povečate stopnjo dejanske samooskrbe. Namesto da bi večino viškov proizvedene energije oddali v omrežje, jih lahko shranite in uporabite kasneje, ko poraba preseže proizvodnjo iz sončne elektrarne. Na ta način zmanjšate potrebo po prevzemu dražje elektrike iz omrežja v obdobjih, ko je proizvodnja iz sončne elektrarne manjša.

Rešitev SG Connect skupaj s hibridno sončno elektrarno zagotavlja optimalno izrabo energije in prilagajanje dinamičnim cenam in potrebam omrežja.

Hibridna sončna elektrarna NGEN Star, ki združuje sončno elektrarno in hranilnik električne energije, v kombinaciji s sistemom SG Connect upošteva morebitne omejitve in zahteve električnega omrežja. Hkrati pa omogoča optimalno izrabo proizvedene energije, saj sistem natančno upravlja tako proizvodnjo kot shranjevanje energije v realnem času.

Ko uporabnik doseže stanje, v katerem je hranilnik poln, proizvodnja sončne elektrarne pa še vedno presega trenutne potrebe po energiji, se višek energije preusmeri v omrežje. V primerih, ko distribucijski operater ne dovoli oddaje viška energije v omrežje, sistem SG Connect samodejno zniža proizvodnjo na sončni elektrarni, vendar šele po tem, ko izkoristi vse notranje rešitve za porabo ustvarjene energije, kot so vklop grelnikov, toplotnih črpalk, dodatnih porabnikov ali drugih naprav, ki lahko energijo učinkovito uporabijo ali shranijo.

Poleg tega hranilnik električne energije skupaj s sistemom SG Connect zagotavlja zaščito pred globami, ki bodo zaračunane v primeru prekoračitev dogovorjene obračunske moči, kar bo še posebej pomembno z uvedbo novega pettarifnega omrežninskega akta. Sistem omogoča aktivno upravljanje porabe in proizvodnje energije, kar uporabnikom pomaga, da ostanejo znotraj dogovorjenih omejitev, hkrati pa maksimalno izkoristijo prednosti obnovljivih virov.

Nakup hranilnika električne energije je ob visoki subvenciji Borzena skoraj brezplačen.

Zagotovite si ugodnosti NOVEGA letnega netmeteringa

V podjetju NGEN lastnikom hibridnih sončnih elektrarn, ki so obenem tudi odjemalci naše električne energije, z vključitvijo v nov samooskrbni paket NGEN – NOVA DOBA SAMOOSKRBE omogočamo praktično vse ugodnosti starega koncepta netmeteringa pri obračunu električne energije. Paket ponuja sodobno, učinkovito in pregledno rešitev za samooskrbo, ki združuje prilagodljivost in enostavnost, ki sta bili značilni za prejšnji sistem neto meritev.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign V okviru tega samooskrbnega paketa bo vsem lastnikom hibridnih sončnih sistemov, ki so soglasje za priključitev prejeli po novi samooskrbni shemi za gospodinjski ali mali poslovni odjem, zagotovljen letni poračun oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1. To velja za vnaprej določeno količino oziroma največ 40 odstotkov celotne letne porabe električne energije, kar prinaša optimalno izrabo lastne energije in večjo samozadostnost.

Paket NGEN – NOVA DOBA SAMOOSKRBE zagotavlja popolno prilagajanje potrebam uporabnikov in hkrati omogoča aktivno sodelovanje v energetskem sistemu. Na ta način lahko uporabniki maksimalno izkoristijo prednosti hibridnih sončnih sistemov, povečajo svojo avtonomijo in prispevajo k trajnostni prihodnosti.

Gre za sodobno alternativo obstoječemu net meteringu, ki je primerljiv s starim sistemom letnega net meteringa in je po novem na voljo vsem uporabnikom, ki so soglasje za priključitev v omrežje oddali po 31. 12. 2023. Ta paket je namenjen lastnikom hibridnih sončnih elektrarn s pametno povezavo SG Connect, ki izberejo NGEN za svojega dobavitelja električne energije.

V NGEN bodo za svoje odjemalce pri obračunu električne energije uporabljali enotno tarifo, kar poenostavi in poenoti obračun energije ne glede na spremembe v času porabe ali oddaje energije nazaj v omrežje.

S tem paketom lahko lastniki hibridnih sončnih elektrarn izkoristijo vse prednosti novega sistema, ki zagotavlja boljšo učinkovitost, večjo samozadostnost in prilagodljivost potrebam omrežja.

Zagotovite si ugodnosti letnega net meteringa

