Začelo se je: kako se bo Slovenija pripravila na geopolitične spremembe?

Na Brdu pri Kranju se je danes začel nacionalni posvet o krepitvi odpornosti Slovenije. Uvodni nagovor je imel državni sekretar v premierjevem kabinetu Vojko Volk, zaključni nagovor pa bo imel premier Robert Golob. Organizirani bodo trije paneli, o prehranski varnosti in zdravju, infrastrukturi in energetiki ter odpornosti nacionalnovarnostnega sistema.

Prvi panel bo namenjen prehranski varnosti in zdravju. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, predstojnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje Branko Gabrovec ter predstojnik Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marko Jug bodo govorili o zaščiti kmetijskih zemljišč in prehranske samooskrbe ter o pomenu odpornega zdravstvenega sistema in izzivih pri zagotavljanju povečane zdravstvene oskrbe.

"Kako zagotoviti prehransko varnost Slovenije s strateškega vidika? Kako lahko bolje vzpostavimo sistem prehranske verige, ki je lahko lokalna, regijska in pa tudi nacionalna? Imamo kar nekaj izzivov na tem področju," je pred začetkom dogodka o svojih ciljih dejala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. Foto: Ana Kovač

Na panelu o infrastrukturi in energetiki bodo govorci obravnavali izzive pri zagotavljanju energije in energentov, pomen energetske samozadostnosti in odzivanje na prekinitve preskrbe z energenti, pomen infrastrukture in prometnega omrežja ter izzive pri zagotavljanju infrastrukturnih pogojev za potrebe obrambe. Na panelu bodo sodelovali ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin in predstavnik Slovenskega državnega holdinga Damir Črnčec.

"Odpornost zdravstva je pomembna z vidika infrastrukture in kadrov. Glede na to, da smo majhna država, se moramo vključevati v evropske organizacije. Pomembno je tudi, da gradimo zaupanje v zdravstveni sistem med ljudmi. Imamo dober zdravstveni sistem," je pred začetkom dogodka o svojih ciljih dejala ministrica za zdravstvo Valentina Prevolnik Rupel. Foto: STA

Osrednji panel posveta pa bo namenjen odpornosti nacionalnovarnostnega sistema Slovenije. Minister za obrambo Borut Sajovic, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, veleposlanik pri stalnem predstavništvu RS pri Natu Andrej Benedejčič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš se bodo v razpravi osredotočili na nacionalnovarnostni sistem, področja in cilje za doseganje čim višje ravni odpornosti države in družbe ter odpornost in civilno pripravljenost v Natu, ki vplivata tudi na nacionalne rešitve v spremenjenem varnostnem okolju.