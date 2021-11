Konflikt interesov novinarja Primoža Cirmana

"Minister Vizjak je na vladi uspel spraviti čez predlog zakona o varstvu okolja, ki gre nekaterim, ker jim bo odvzel določen posel, predvsem pa jim bo odvzel možnost za škodljive mahinacije, v nos. Minister jih imenuje smetarska mafija oziroma smetarski lobiji, ki pa ne obvladujejo zgolj smeti, ampak tudi medije. Med njimi je po mojih informacijah tudi medij gospoda Primoža Cirman," so besede političnega komentatorja Petra Gregorčiča, s katerimi je v oddaji Odmevi, v kateri sta z novinarjem in odgovornim urednikom spletnega portala necenzurirano.si Primožem Cirmanom komentirala posnetke pogovora med Andrejem Vizjakom in tajkunom Bojanom Petanom, odgovoril na vprašanje voditelja Igorja E. Berganta.

V včerajšnjih Odmevih je beseda tekla o štirinajst let starem posnetku pogovora med tedanjim mistrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom in LDS-ovim tajkunom Bojanom Petanom glede vpliva v Termah Čatež. Afero sta komentirala Primož Cirmana, novinar in odgovorni urednik spletnega portala Necenzurirano.si in politični komentator Peter Gregorčič, ki pa je opozoril na konflikt interesov svojega sokomentatorja.

"Minister Vizjak je na vladi uspel spraviti čez predlog zakona o varstvu okolja, ki gre nekaterim, ker jim bo odvzel določen posel, predvsem pa jim bo odvzel možnost za škodljive mahinacije, v nos. Minister jih imenuje smetarska mafija oziroma smetarski lobiji, ki pa ne obvladujejo zgolj smeti, ampak tudi medije. Med njimi je po mojih informacijah tudi medij gospoda Primoža Cirman," je dejal Gregorčič.

Necenzurirano.si obvladuje Martin Odlazek

Spletni portal necenzurirano.si namreč spada pod okrilje Martina Odlazka, ki se ukvarja tudi z distribucijo ter zbiranjem in predelavo odpadkov. Uradno sicer za trženje spletnega portala Necenzurirano.si skrbi oglaševalska agencija Kokos Agency, katere 60-odstotna lastnica je družba Media24, ki jo obvladuje Odlazek.

V preteklosti povezan tudi z enim od glavnih akterjev afere

Cirman je bil v preteklosti poslovno povezan tudi z enim od glavnih akterjev afere, ki jo je komentiral v studiu TV Slovenija. Pred leti, ko je bil še novinar časopisa Dnevnik, je bil namreč član nadzornega sveta družbe Dnevnik, katere predsednik uprave je Bojan Petan.

Cirman zanikal posredovanje posnetka na POP TV

Petan je poleg tega po navedbah Požareporta tesno povezan z Odlazkovim poslovnim imperijem, saj Odlazkova tiskarna SET tiska časnik Dnevnik. Prvi posnetek pogovora med Vizjakom in Petanom naj bi tako na POP TV, piše Požareport, dostavil prav Cirman, s čimer se je Odlazek znebil svoje neposredne odgovornosti v aferi, vendar je Cirman to za Siol.net zanikal, medtem ko za Požareport, ki je o tem prvi poročal, tega ni storil.

Cirmana smo prosili za komentar očitkov o konfliktu interesov in zakaj za Požareport ni zanikal svoje domnevne vloge pri posredovanju posnetka na POP TV. Njegov odziv bomo objavili takoj, ko ga prejmemo. Za pojasnila glede kriterijev pri izbiri gostov smo prosili tudi RTV Slovenija. Tudi njihove odgovore še čakamo.