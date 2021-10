Opozicija bo vložila interpelacijo zoper ministra Vizjaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministru Vizjaku opozicija očita netransparentno in nezakonito delovanje, ter druge afere. Foto: STA

Predstavniki opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes v izjavi za medije povedali, da bodo vložili interpelacijo zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Minister Vizjak se bo na interpelacijo odzval ob 14. uri.