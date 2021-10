V NSi po pogovoru z Vizjakom čakajo na dokazila o pristnosti posnetka

V NSi menijo, da bi moral okoljski minister Andrej Vizjak odstopiti s položaja, če bodo nadaljnje preiskave pokazale, da je posnetek pogovora med njim in podjetnikom Bojanom Petanom pristen. Če pa ni, je to po mnenju NSi nedopusten poskus medijske diskreditacije ministra. Na sredinem sestanku jim je Vizjak zatrdil, da gre za lepljene posnetke.

Potem ko je Pop TV v ponedeljek objavil 14 let star posnetek, na katerem naj bi tedanji gospodarski minister Andrej Vizjak Bojanu Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka, so v koalicijski NSi od zdajšnjega okoljskega ministra zahtevali pojasnila.

Vizjak jim je okoliščine in dejstva v zvezi z zvočnim posnetkom predstavil v sredo, so sporočili iz NSi ter dodali, da jim je zagotovil, da gre za lepljene posnetke, ki so posneti v različnih časih in različnih kontekstih.

"Poudaril je še, da je pred 14 leti veljala drugačna korporativna zakonodaja. Takrat ni bilo Slovenskega državnega holdinga ali Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, ampak je vlada v številnih primerih delovala kot skupščina," so sestanek z ministrom strnili v koalicijski stranki.

Če bodo nadaljnja razkritja ali preiskave pokazale, da je posnetek pristen in da je minister Vizjak Petana res nagovarjal k utaji davka, potem bi moral po prepričanju NSi odstopiti. "Če se izkaže, da posnetek ni pristen in da gre za manipulacijo različnih posnetkov, pa je to po naši oceni nedopusten poskus medijske diskreditacije ministra," so sporočili iz stranke.

Vizjak bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili

Vizjak je sicer v torek ob vladnem obisku obalno-kraške regije posnetek in njegovo celotno montažo označil za manipulacijo, prst pa uperil proti "odpadkovni mafiji". "Tega konstrukta si ne znam drugače razlagati, kot da gre za poskus likvidacije mene s tega položaja v povezavi z 'odpadkovno zgodbo'. Doslej je vedno 'odpadkovna mafija' likvidirala ministre, ki so bili na položaju, ko so predlagali nekaj, kar jim poslovno ne ustreza," je dejal Vizjak.

Spomnil je, da je okoljsko ministrstvo pripravilo zakon o varstvu okolja, ki po Vizjakovih besedah sledi načelom varovanja okolja in interesom ljudi, podpirajo pa ga tudi nevladne organizacije. "To pomeni konec velikih dobičkov te smetarske mafije," je dejal.

V sredo je za časnik Delo napovedal še, da bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili.

Zgodbo bo preverila tudi policija. Kot so v sredo pojasnili za STA, bodo razpoložljive informacije celovito preverili z vidika morebitnega obstoja razlogov za sum kateregakoli kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. V primeru potrditve obstoja razlogov bo policija izvedla ukrepe za dokazovanje kaznivega dejanja in zavarovanje dokazov, so dodali.