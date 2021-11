Tonin: Minister Vizjak ne more več računati na podporo NSi

"Z ministrom Vizjakom smo se temeljito pogovorili, predstavil nam je svoje razloge za ta pogovor in vsebino, sam sem se pa tudi pogovoril s predsednikom vlade. Po vsem tem minister Vizjak ne more več računati na podporo NSi," je v oddaji 24ur Zvečer povedal predsednik Nove Slovenije Matej Tonin.

Tonin je prepričan, da se minister Vizjak zaveda da ta zgodba na nek način ovira vlado in kot je dejal vse skupaj postavlja v neprijetno situacijo. "Verjamem, da še vedno obstaja možnost, da tudi minister Vizjak sam sprejme konkretne odločitve, ki bi nas vse skupaj razbremenile. Na drugi instanci je seveda predsednik vlade. On je tisti, ki ministre predlaga, predlaga pa tudi njihovo razrešitev. In tudi predsednik vlade se bo moral o tem izreči. Na koncu seveda je interpelacija, kjer minister na podporo NSi ne more več računati," je pojasnil Tonin.

V delu opozicije so v luči objav posnetkov pogovora pozvali, da se glede podpre Vizjaku poleg koalicijske NSi opredeli še SMC. Medtem se bodo v SDS o tem, ali je minister še deležen njihovega zaupanja ali ne, odločali po zagovoru v okviru interpelacije. "Mislim, da moramo to možnost dati vsakemu, ki je interpeliran, do takrat pa ni potrebe, da se opredeljujemo," je ocenil vodja poslancev SDS Danijel Krivec.

Vizjak je medtem za časnik Delo dejal, da dopušča možnost odstopa. Ta časopis pa danes poroča še, da se del interne javnosti SDS zavzema za njegov odstop, a ne zaradi vsebine pogovorov, temveč zaradi razbremenitve pritiska na stranko pred volitvami.

Okoljski minister sicer Andrej Vizjak trdi, da mu glede pogovora z Bojanom Petanom ni mogoče očitati nobene nezakonitosti. V odzivu na objavo daljšega pogovora je zapisal, da je cilj objavljanja "lepljenk" po segmentih "diskreditirati ministra zaradi neprimernih izjav, ki jih ni izrekel javno, temveč v zasebnem pogovoru."



Spomnimo

Vizjak poudarja, da je 18. oktobra objavljen posnetek na 24ur Zvečer lepljenka različnih kosov pogovora izpred 14 let, kar je dokazal tonski strokovnjak Mitja Krapša. S to lepljenko se je želelo prikazati takratnega ministra za gospodarstvo, da svetuje Petanu utajo davkov, kar Vizjak odločno zavrača.

3. novembra je bil objavljen 6-minutni izsek iz pogovora, pred dnevi pa še štirje izseki iz takratnega pogovora med Vizjakom in Petanom.