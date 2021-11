DZ danes na izredni seji o kandidatu za ustavnega sodnika Svetliču

Svetlič za izvolitev na mesto ustavnega sodnika potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov, ki pa bi jih 26. oktobra, ko je bilo v DZ prvič predvideno glasovanje o njegovi kandidaturi, ob odsotnosti dveh poslancev DeSUS in obstrukciji dela opozicije težko zagotovili. Glede na to so glasovanje takrat preložili.

Očitki, da Svetlič nima potrebnih kvalifikacij

Podpora Svetliču je postala negotova predvsem zaradi očitkov, da za ustavnega sodnika nima potrebnih kvalifikacij in da ima neprimerna stališča glede ravnanja z migranti na mejah, kar je Svetlič v javni predstavitvi zanikal. Pahor je po prestavitvi glasovanja sicer ugotavljal, da je skupina nepovezanih poslancev po vložitvi Svetličeve kandidature odtegnila svojo podporo. Tudi del opozicije je javno napovedal, da ga ne bo podprl.

Predsednik Pahor meni, da ima Svetlič zadostno podporo

Po nedavnih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin pa je predsednik ugotovil, da ima Svetlič še vedno zadostno podporo za izvolitev v DZ. Predstojnik Pravnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper Svetlič je sicer že njegov četrti kandidat za ustavnega sodnika, pred tem pa so v DZ vsi njegovi predlogi ostali brez zadostne podpore.

Po izredni seji sledi izredna seja o razmerah v državi

Po izredni seji bodo poslanke in poslanci nadaljevali izredno sejo o razmerah v državi, ki so jo začeli že 26. oktobra, a jo zaradi nesklepčnosti prekinili. Razpravo o tem so zahtevali v opozicijskih LMŠ, SD, SAB, Levici in NeP, kjer menijo, da je za skrb vzbujajoče stanje v državi kriva vlada, ki mora zato odstopiti. Očitajo ji denimo vladanje z odloki, ustvarjanje izrednih razmer in politizacijo policije. Toda večina na odboru za notranje zadeve je ocenila, da priporočila predlagateljev niso utemeljena, in je predlagane sklepe zavrnila. O njih tako DZ danes ne bo glasoval.