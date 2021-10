Državni zbor danes o kandidaturi Roka Svetliča

Predstojnik Pravnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper Svetlič je že četrti kandidat za ustavnega sodnika, ki ga je predlagal predsednik države Boruta Pahorja, pred tem so v DZ vsi njegovi predlogi ostali brez zadostne podpore. Za Svetliča je Pahor ocenil, da bi lahko dobil zadostno podporo, po vložitvi njegove kandidature pa so se v javnosti pojavili namigi, da naj bi Svetlič lani poleti na posvetu o migracijah govoril o streljanju migrantov, kar pa je sam zanikal.

Kandidat za ustavnega sodnika za izvolitev na tajnem glasovanju potrebuje najmanj 46 glasov, kakšno podporo si lahko obeta, pa še ni jasno.

Danes tudi glasovanje o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Potem ko je DZ pretekli četrtek opravil splošno razpravo o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, bodo poslanci danes glasovali, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo. Razprava o predlogu, ki ga je v parlamentarni postopek vložilo ministrstvo za zdravje, je sicer pokazala različne poglede na predlagane rešitve. Medtem ko so koalicijski poslanci izpostavljali nujnost sistemske ureditve področja, pa v opoziciji opozarjajo predvsem na manko vira financiranja.

Redni seji bo sledila izredna

Današnji redni seji DZ bo sledila izredna, na kateri bodo poslanci na zahtevo opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP razpravljali o razmerah v državi. Predlagatelji vladi očitajo vladanje z odloki, ustvarjanje izrednih razmer in politizacijo policije, zato so pripravili predlog priporočil, s katerimi bi DZ vladi predlagali odstop. Večina na odboru za notranje zadeve pa je ocenila, da priporočila niso utemeljena, in predlagane sklepe zavrnila. O njih tako DZ danes ne bo glasoval.