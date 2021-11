Pahor zatrjuje, da ima Svetlič zadostno podporo za izvolitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Borut Pahor je namreč v zadnjih dneh opravil ločena posvetovanja z vodji poslanskih skupin o kandidaturah za namestnika predsednika računskega sodišča. Z vodji poslanskih skupin, ki podpirajo kandidaturo Roka Svetliča za ustavnega sodnika, pa je pred prestavljenim glasovanjem spregovoril tudi o tem.

Kot so sporočili iz predsednikovega urada, je predsednik tudi po tokratnih pogovorih z vodji poslanskih skupin ugotovil, da ima Svetlič še vedno zadostno podporo za izvolitev v državnem zboru.

Preložitev glasovanja predlagala SDS

Nazadnje je bilo sicer glasovanje o kandidatu za ustavnega sodnika preloženo na eno od prihodnjih sej. Kandidat za ustavnega sodnika namreč za izvolitev potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov, ki pa bi jih bilo, ob odsotnosti dveh poslancev DeSUS in obstrukciji dela opozicije, težko zagotoviti. Preložitev glasovanja je predlagal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.

Podpora Svetliču je postala negotova predvsem zaradi očitkov, da za ustavnega sodnika nima potrebnih kvalifikacij, da ima neprimerna stališča glede ravnanja z migranti na mejah, kar je Svetlič v javni predstavitvi zanikal, ter po objavi posnetka, v katerem izvaja skladbo Rasist. Pahor je po prestavitvi glasovanja sicer ugotavljal, da je skupina nepovezanih poslancev po vložitvi Svetličeve kandidature odtegnila svojo podporo. Tudi del opozicije je javno napovedal, da ga ne bo podprl.

S podporo Svetliču pa so se oglasili iz civilno-družbene skupine Act Tank, kjer menijo, da bi osebnost Svetličeve širine ter moralnega kompasa obogatila raven razprav na ustavnem sodišču. Izjave o migrantih so bile po njihovem očitno namerno narobe razumljene, skladba Rasist pa da je evidentno satirična.

Svetlič že četrti kandidat

Svetlič je sicer že četrti kandidat, ki ga je predsednik republike predlagal za naslednika sodnice Dunje Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel že julija lani. V dozdajšnjih postopkih za izvolitev na to mesto ustavnega sodnika je pred Svetličem predsednik predlagal tri kandidate: Andraža Terška in Anžeta Erbežnika na podlagi javnega poziva ter Janeza Kranjca po lastni izbiri.

Pet kandidatov za namestnika Vesela

Za mesto prvega namestnika predsednika računskega sodišča, ki se bo izpraznilo 3. februarja 2022, ko se izteče mandat zdajšnjemu prvemu namestniku predsednika računskega sodišča Jorgu Kristijanu Petroviču, je prispelo pet kandidatur.

Predsednik Pahor pa po posvetovanjih ugotavlja, da se za namestnika predsednika računskega sodišča obeta širša politična podpora. "Če bo to mogoče potrditi v začetku naslednjega tedna, bo predlog kandidatke oz. kandidata za to funkcijo v naslednjem tednu tudi poslal v DZ," so napovedali.

Imena kandidata, ki uživa širšo podporo, še niso razkrili. Do 4. oktobra, ko se je iztekel rok, pa so kandidature oddali Maja Bilbija, Maja Hmelak, Zoran Mladenovič, Nataša Musar Mišeljić in Nataša Prah.

V uradu predsednika so ob tem pojasnili, da je predsednik posvetovanja že drugič opravil v poslanskih skupinah v DZ. Na ta način se je želel zahvaliti vodjem poslanskih skupin za dozdajšnje sodelovanje pri oblikovanju predlogov kandidatur, ki jih predsednik republike predlaga v izvolitev državnemu zboru.