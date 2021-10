Pojasnilo Pahorju: Teh ali podobnih besed nisem nikoli izrekel!

Pojasnilo objavljamo v celoti:

Spoštovani gospod predsednik,

dovolite, da se na Vas obrnem z naslednjimi vrsticami. V soboto so nekateri mediji povzeli objavo dr. Saše Zagorca na Twitterju, ki zadeva mojo kandidaturo za mesto ustavnega sodnika. Zapisal je, da naj bi na strokovnem posvetu, ki je potekal na Ministrstvu za notranje zadeve junija lansko leto, izrekel naslednje besede: "Zato mora država, če ne želi ostati postmodernistično mehkužna, za zaščito svoje simbolne Vloge gospodarja v skrajnem primeru tudi streljati na migrante ob nezakonitem prečkanju državne meje!" (vir: Twitter, 15. 10. 2021)

Na objavo dr. Zagorca, kot ste najbrž že videli, sem se odzval z demantijem in pojasnilom. Izčrpno bom pojasnil vse okoliščine v zvezi s sestankom in predmetom diskusije jutri na javni predstavitvi v vaši hiši. Toda zavedam se, da obtožba ne zadeva Ie mene. S predlaganjem Državnemu zboru ste mi izkazali zaupanje, zato čutim dolžnost, da se s pojasnilom obrnem tudi na Vas.

Dovolite mi, da začnem s ključnim: teh ali podobnih besed nisem nikoli izrekel! Na omenjenem posvetu, niti nikjer drugje, niti v kateri koli svoji objavi.

Natančno vem, kaj sem rekel. Govoril sem o tistem, o čemer pišem v zadnjih dveh knjigah. To pa je opozorilo, da lahko vsaka država — tudi demokratična oz. "postmoderna" — hitro zdrsne v stanje, ko razmer ne obvladuje več in začne uporabljati vsa sredstva za zagotovitev svoje teritorialne celovitosti. To je vselej kaotična situacija, ko se humanost in človekove pravice umaknejo hlastanju za učinkovitostjo tukaj in zdaj. O tem nas poučuje tako politična teorija kot zgodovina Evrope, ki je žal v prvi vrsti zgodovina vojn.

Lahko domnevam, da je dr. Zagorc moje izvajanje narobe, tj. diametralno nasprotno razumel. Denimo, kot da realnost katastrofičnega scenarija napotuje, da začnemo že zdaj delovati po katastrofičnih pravilih. Morda včasih uporabljam preveč kompleksen jezik, vseeno pa se mi vsiljuje vprašanje, zakaj ni dr. Zagorc, če je moje besede dejansko tako razumel, interveniral na samem sestanku, kjer bi dilemo nemudoma pojasnil. Če bi bil jaz na sestanku, kjer bi se dejansko pozivalo k umoru civilistov, bi sestanek takoj zapusti. Zakaj je svoj vtis dal "v predaI", kot se je izrazil na Twitterju, in ga vzel iz njega ravno v tem trenutku? O razlogu za to ne želim spekulirati, imam pa svoje mnenje. Zavedati se moramo, da normativni sijaj paragrafov ob eskalaciji razmer, ki jim državni organi niso več kos, v hipu prekrije nebrzdana govorica nasilja. Zato je naloga prava narediti vse — to je bil ključni poudarek mojega prispevka na posvetu —, da se na področju migracij ne sproži pozitivna povratna zanka. Z vso odgovornostjo trdim, če bo na naši meji izstreljen prvi strel, se bomo poslovili od sveta, kot ga poznamo.

Dovolite, da zaključim s tole mislijo. Vse svoje raziskovalno in pedagoško delo sem posvečal varovanju človekovega dostojanstva in človekovih pravic. V tem pravzaprav ne vidim nič posebnega, saj gre za zvestobo temelju naše pravne civilizacije, ki se je oblikoval že v antiki: oblast ne sme biti nikoli gola violentia, pač pa vselej potestas. To pomeni, legitimna in legalna uporaba moči. Moja bibliografija, ki šteje preko 280 vnosov, je javna. Nikoli nisem pozival k uporabi nasilja. Nasprotno, pravniki imamo dolžnost vseh dolžnosti: (po)skrbeti, da duh nasilja, T. Hobbes ga imenuje primum malum, ne uide iz steklenice.

S spoštovanjem,

Rok Svetlič

