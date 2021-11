Sovič svojo razrešitev ocenjuje kot politično motivirano

V četrtek razrešeni predsednik uprave Elektra Maribor Boris Sovič je danes zavrnil vse razloge, zaradi katerih ga je nadzorni svet družbe razrešil in zatrdil, da je bila odločitev nadzornikov politično motivirana in sprejeta še preden so bili znani razlogi zanjo. To se po njegovem "da opaziti tudi iz kakšne izjave koga od predstavnikov oblasti v medijih".

Nadzorniki so med razlogi za razrešitev navedli zamude pri izpolnjevanju nekaterih poslovnih ciljev, slabo pripravljenost družbe na zeleno transformacijo, pomanjkljiv nadzora nad delovanjem hčerinskih družb, pa tudi omajano zaupanje z njihove strani.

V zvezi s temi je Sovič dejal, da ima družba sprejet letni poslovni načrt, ki ga tudi v trenutnih najzahtevnejših razmerah epidemije z velikim trudom vseh zaposlenih učinkovito izvaja ter ves čas tako gospodinjstvom kot podjetjem zagotavlja stabilno oskrbo.

Netočne so po njegovem tudi navedbe glede zelenega prehoda, saj so ves čas sistematično povečevala zmogljivosti distribucijskega sistema, ta pa, dodaja, predstavlja temelje infrastrukture trajnostnega razvoja. Hkrati so zelo intenzivno razvijali lastne produkcijske potenciale, s katerimi realizira okoli 80 odstotkov vseh investicij.

Ne strinja se niti z očitki o pomanjkljivem nadzoru nad hčerinskimi družbami, saj naj bi ves čas spoštovali načela sodobnega korporativnega upravljanja. Hčerinski družbi namreč vodita direktorja, tudi ti pa delujeta nadpovprečno uspešno.

"Tako organ vodenja kot organ nadzora sta dolžna ves čas delovati v najboljšem interesu družbe in v tem smislu tudi sprejemati odločitve. Za prekinitev mandata uprave ni utemeljenih razlogov, saj je družba zadnja leta poslovala uspešno. Razlogi so zato neutemeljeni. Eno so politično motivirane odločitve, kot je ta o razrešitvi, drugo pa so dejstva in rezultati," je bil jasen Sovič, ki je bil na čelu podjetja od leta 2012.

Sović: nekateri želijo, da se določeni resorji napolnijo z všečnimi kadri

Med resničnimi razlogi za njegovo zamenjavo Sovič, sicer nekdanji mariborski župan iz vrst SD, vidi tudi želje nekaterih, da se določeni resorji napolnijo z všečnimi kadri. To je po njegovem mnenju lahko tudi čisto normalno, če bi se pri tem upoštevale normalne procedure. "Dogovori so mogoči, take menjave, še posebej pa njihove argumentacije, pa niso smiselne," je dejal Sovič.

Sicer pa sklepa o razrešitvi sploh še ni prejel, prebrali so mu le nekaj razlogov, domneva pa, da se očitno še vedno trudijo stvari pravilno utemeljiti. Med drugim so mu očitali, da je bil najavljen kot udeleženec enega od strokovnih posvetov politične stranke, pri čemer nikoli ni skrival, da je član ene od njih, a se je v svoji funkciji udeležil tudi posveta kakšne od prejšnjih opozicijskih strank, pa niso imeli okoli tega nobenih pomislekov.

Novi direktor Elektra Maribor je postal Jožef Hebar. Foto: STA

O tem, ali so nanj morda pred razrešitvijo pritiskali, da bi odšel sam, kakor naj bi se dogajalo v primeru prav tako razrešenega prvega moža Elektra Ljubljana Andreja Ribiča, je potrdil, da so bili določeni namigi in želje "po svežem vetru od zunaj". Ob tem je poudaril, da je do tega prišlo šele po zadnji menjavi nadzornega sveta, saj prej v devetih letih njegovega vodenja kaj podobnega nikomur ni prišlo na pamet.

Kako bo ravnal naprej, se Sovič za zdaj še ni odločil. Najprej bo skrbno pregledal argumente za razrešitev in če bodo ti smiselni, jih bo upošteval, če pa bodo takšni, kot kaže zdaj, pa bo resno razmislil o nadaljnjih korakih.

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor je Soviča razrešil na četrtkovi seji ter do izbire novega predsednika uprave na njegovo mesto začasno imenovali Jožeta Hebarja, dosedanjega predsednika nadzornega sveta družbe.