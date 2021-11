Kadunc: Situacija je sanirana, ni pa rešena

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril Kadunc, je za podpis pogodbe potrebna volja dveh strani. V preteklem tednu sta po njegovih besedah obe strani veliko napora vložili v to, da sta dosegli rešitve, ki so sprejemljive za vse. STA je bila namreč pred stečajem, plače in prispevke za oktober bi še lahko izplačali z maksimalnim koriščenjem limita, prilivi od tržne dejavnosti pa bi zadoščali za poravnavo drugih obveznosti do naslednjega izplačila plač, nikakor pa ne za izplačilo plač v decembru, je poudaril Kadunc. "Nisem bil prisiljen v podpis pogodbe. Ocenil sem, da so pogoji ustrezni, in zato sem pristopil k podpisu," je dejal.

Ob tem je opozoril, da podpisana pogodba ni enaka pogodbi, ki jo je ponudil vladni urad za komuniciranje (Ukom). Nekaj ključnih stvari sta obe strani v dogovoru spremenili, med drugim podpisana pogodba naslavlja zgolj financiranje za zadnja dva meseca letošnjega leta in ne govori o stanju pred tem. Prav zaradi tega je STA tudi pristala na določene kompromise, predvsem na področju dostopnosti fotografij, je pojasnil Kadunc.

Ko gre za terjatve mesečnega nadomestila za opravljanje javne službe STA iz začetka leta do države, ki so predmet sodnih postopkov, je Kadunc pojasnil, da je državno odvetništvo na okrožno sodišče že posredovalo predlog za poravnavo štirih zahtevkov. Enako naj bi po besedah Kadunca naredilo za tri odprodane terjatve v skupni višini 507 tisoč evrov. Če slednjih ne bi poplačal Ukom, bi se namreč vrnile na STA, ki bi jih torej morala poplačati sama.

V ponedeljek prejeli 150 tisoč evrov

STA in Ukom pa sta uskladila tudi metodologijo za obračune na osnovi uredbe o opravljanju javne službe STA za avgust, september in oktober. Ukom je v ponedeljek, na zadnji dan 30-dnevnega roka, že poravnal avgustovski zahtevek v višini nekaj manj kot 150 tisoč evrov. Določila uredbe, ki med drugim navajajo plačilo "na kos", sicer za STA ostajajo sporna. Tako STA ne bo odstopila od sodnega izpodbijanja uredbe, je danes pojasnil Kadunc in dodal, da bo sodišče odločilo, ali so argumenti za izpodbijanje dovolj močni, da se posamezna določila iz uredbe ali umaknejo ali spremenijo.

Kadunc je še opozoril, da je 15 zaposlenih v letošnjem letu zapustilo STA. Z lastnikom oziroma plačnikom javne službe se bodo morali zato v prihodnje dogovoriti, da pridejo s kadrom na vsaj enak nivo delovanja kot so ga imeli pred odhodom sodelavcev.