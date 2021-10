Ura moči: od Pahorjeve bizarne napake do sesuvanja stranke DeSUS #video

V Požarjevi oddaji Ura moči je tokrat beseda tekla o predsedniku Borutu Pahorju in njegovi bizarni politični napaki, spraševali so se tudi, kaj se dogaja z SD in Levico, dotaknili so se Jasničevega stečaja stranke DeSUS in še nekaterih drugih tem. Z Bojanom Požarjem sta se pogovarjala sociolog, predavatelj in publicist Matevž Tomšič ter strokovnjak za komunikacijo Edvard Kadič.

Predsednik Borut Pahor je med prebivalci Slovenije dvignil prah, ko je v predsedniško palačo sprejel organizatorja protestov in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića. Pahorjevo potezo so pokomentirali tudi v oddaji.

Kaj se dogaja z Borutom Pahorjem?

"Na tiho sem 'špekuliran' z možnostjo, da je šlo za načrtno potezo, zaradi navidezne Pahorjeve nevšečnosti. Na drugi strani pa imamo čudno paradoksalno situacijo. Na podlagi fotografij, posnetih v palači, sem ugotovil več malenkosti, ki so skrb vzbujajoče. Opazil sem namreč, da je Stevanović enakovreden sogovornik Pahorju, tam pa je bil tudi predsednikov svetovalec za nacionalno varnost Boštjan Šefic, kar je še bolj zbodlo v oči. V resnici je bila to popolnoma nepotrebna poteza, kar se je videlo tudi v anketah javnega mnenja, v katerih je Pahorju priljubljenost precej padla," je ocenil Edvard Kadič. S tem se je strinjal tudi Matevž Tomšič, ki je med drugim dejal, da je Pahor ta trenutek izkoristil za samopromocijo.

Socialni demokrati bi morali nehati tekmovati z Levico

V drugem delu oddaje so se dotaknili situacije v Levici in SD. V zadnji javnomnenjski anketi je Socialnim demokratom in Tanji Fajon padla priljubljenost. "Del vrha SD je v resnici na Levici", je dejal Kadič in dodal, da "Levica zelo dobro uporablja pristop človeške motivacije, njihovi glavni promotorji pa so profesorji. Dvig Levice je potemtakem logičen," je sklenil.

Oba sogovornika sta se strinjala, da se Fajonova ni vzpela in se tudi ne bo, saj je že na začetku imela kup puhlic. Po Tomšičevih besedah se je premik na Levo zgodil že v času Dejana Židana. "Tukaj lahko zmaga edino Levica, SD so začeli tekmovati z njo. Levica deluje bolj avtentično kot stranke, ki so del sistema," je še povedal.

Kadič je dodal, da bi SD morali nehati tekmovati z Levico in da bi morali nagovarjati širše volilno telo. "Prepričan sem, da pod sedanjim vodstvom tega ne bodo storili," je zaključil.

Bandelli zaradi Požarjeve prisotnosti zapustil sejo

Komentirali so tudi dogajanje na parlamentarnem odboru za kulturo, kjer so razpravljali o sporni koncentraciji medijev v rokah tajkuna Martina Odlazka. Seje se je udeležil tudi Bojan Požar, poslanec SAB Marko Bandelli pa jo je zaradi Požarjeve prisotnosti zapustil. Kot je povedal Kadič, je to "odraz neresnosti, neodraslosti in nevljudnosti. Tako se obnašajo otroci. Na drugi strani pa gre za izraz frapantne politične kratkovidnosti, ki ima dolgoročne posledice na celotno družbo."

Jasničev stečaj DeSUS

Kot zadnjo temo so obravnavali "sesuvanje stranke DeSUS". Tomšič jo je označil za klinično mrtvo stranko in pripomnil, da je bila mrtva že, ko jo je prevzel Ljubo Jasnič. "DeSUS je stranka, ki se je razletela na vse konce. Nimajo strategije," je komentiral.

Edvard Kadič pa je pojasnil, da v stranki nimajo višje abstraktne povezovalne točke, edina skupna točka je želja po penziji.