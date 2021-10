Ura moči: "Sporazum je enako prazen, kot so prazne stranke KUL"

"KUL-ovci neprestano potrebujejo neke dogodke, da so lahko v medijih in da se držijo skupaj. Sporazum je enako prazen, kot so prazne te stranke," je v oddaji Ura moči na Planet TV dejal politični analitik Peter Gregorčič in dodal, "da se KUL-ovci ne bi mogli dogovoriti, kdo bi lahko bil predsednik vlade, saj se že med sabo ne morejo dogovoriti, kdo je vodja".

Bojan Požar je v oddaji Ura moči gostil stalnega komentatorja Petra Gregorčiča in odgovornega urednika tednika Domovina Tina Mamiča. Razpravljali so o torkovem podpisu povolilnega sporazuma med LMŠ, SD, Levico in SAB, Igorju Zorčiču in njegovi napovedi nove stranke ter uporu državnih šolnikov, ki nočejo predvajati filma Mitje Okorna o bolezni covid-19.

KUL-ovce in njihovo delovanje je komentiral tudi odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamič: "Gre za medijsko manifestacijo. Nič ni novega, naredili bodo koalicijo pred volitvami. Niti ene konkretne zadeve ni v njihovih dogovorih. Volitve se bližajo, poleg si želijo neko sredinsko stranko. Vprašanje, ali jim bo to uspelo, glede na nove 'padalce', kot so Zoran Stevanović in podobni."

Zorčičeva ustanovitev nove stranke je le njegova pobožna želja

V nadaljevanju so razpravljali o Igorju Zorčiču in njegovi napovedi nove sredinske stranke. "Če je KUL ogledalo želja medijev in stricev iz ozadja, je Igor Zorčič sam svoje ogledalo. To so njegove pobožne želje. Ponovno lahko pride v parlament le, če se pridruži kakšni večji formaciji na sredini, in še to je vprašanje," je komentiral Mamič. Požar je Mamičevo mnenje podprl. Dejal je, da Zorčič uživa podporo medijev in da obstaja možnost, da bo postal konkurenca KUL.

"Zorčič zna biti sredinski politik. Izjemno spreten je, kar se tiče nastopov, par nastopov je imel boljših kot predstavniki KUL. Lahko bi pobral volivce Mira Cerarja," je v pogovoru dejal Gregorčič. Po njegovem mnenju se bo na levi sredini pojavila nova stranka, njen voditelj pa bo predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.

Učitelji so še vedno pod vplivom levičarskih političnih strank

Na koncu oddaje so se osredotočili na upor državnih šolnikov, ki nočejo predvajati filma Mitje Okorna o covid-19. Kot je dejal Mamič, so se učitelji uprli, ker gre za družbenopolitične delavce. "Učitelji so ljudje, katerih poslanstvo je, da med učenci in dijaki oznanjajo svoj svetovni nazor, ki se pokriva z levičarskimi političnimi strankami, pa tudi zato, ker vlada ni rdeča, ker se bojijo za svoje službe, ki so jih dobili po zvezah".

Dotaknili so se tudi očitkov, da je Mitja Okorn postal režiser skrajne desnice. "Prav Mladina je ta, ki pretirava, začenja obkladati politične nasprotnike s hudimi izrazi. Fašizem in Janša sta postala ponarodela," je povedal Mamič, Gregorčič pa ga je dopolnil in dejal, da se veliko šolnikov boji postaviti za pravo stvar in da bi si kateri od šolnikov morda celo želel predvajati film.