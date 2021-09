KUL stranke tik pred podpisom sporazuma. Katera med njimi bo najuspešnejša? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marjan Šarec, Tanja Fajon, Luka Mesec in Alenka Bratušek bodo jutri ob 12. uri podpisali besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju in predstavili njegovo vsebino. Fajonova je že napovedala, da želi biti na čelu sprememb.

Potem ko so predsedniki štirih opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB, združenih v koalicijo ustavnega loka (Kul), pretekli teden parafirali sporazum o povolilnem sodelovanju, organi strank pa so ga za tem soglasno potrdili, bodo politični sporazum jutri še slovesno podpisali na Trgu republike v Ljubljani.

Vsebine dogovora opozicijski partnerji še ne razkrivajo, jih je pa avgusta k podpisu sporazuma pozval prvak LMŠ Marjan Šarec. Takrat je predlagal tri točke: "normalizacijo Slovenije", sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, ter dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah.

Katera od omenjenih strank bo na parlamentarnih volitvah najuspešnejša, odgovorite v spodnji anketi:

Katera od KUL strank bo po vaši oceni najuspešnejša na prihodnjih parlamentarnih volitvah? SD. 648 glasov + 53,55%

Levica. 202 glasov + 16,69%

LMŠ. 70 glasov + 5,79%

SAB. 54 glasov + 4,46%

Morebitna stranka Igorja Zorčiča. 236 glasov + 19,50% Oddanih 1210 glasov

Fajonova želi biti na čelu sprememb

Predsednica SD Tanja Fajon po sobotni klavzuri stranke vsebine sporazuma ni posebej komentirala. Napovedala pa je, da bodo čez dva tedna predstavili osnutek programa stranke o katerem bodo v naslednjih mesecih razpravljali s strokovnjaki, civilno družbo, sindikati in gospodarstvom. "Slovenija hoče spremembe. Da bi to dosegli, vas prosim za podporo. Zdaj je priložnost za nov začetek. Prepričana sem, da lahko SD skupaj s partnerji v opoziciji in vsemi ljudmi, ki hočete spremembe, zmagamo," je dejala.

"Nočemo razdeljene države skreganih ljudi. Hočemo drugačno Slovenijo. To je moja vizija. Želim biti na čelu sprememb," je še poudarila predsednica SD.

Koordinator Levice Luka Mesec je po sobotnem svetu stranke dejal, da je "sporazum temeljni kamen za postavitev vlade, ki bo morala popeljati državo iz kaosa, v katerem smo se znašli zaradi razdiralnih, protidemokratičnih in skrajno desnih politik vlade Janeza Janše, ter odločno začrtati družbene spremembe v smeri utrjevanja demokracije, razogličenja in zelene preobrazbe ter ekonomske in socialne pravičnosti".

Predsednica SAB Alenka Bratušek je po torkovi seji sveta stranke poudarila, da po tej vladi sledi težko obdobje, zato bo Slovenija potrebovala normalizacijo.