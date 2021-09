Ukom: Okorn je dokumentarni film Covid-19 naredil brezplačno

Z Urada vlade za komuniciranje (Ukom) so sporočili oceno bruto stroškov projekta ozaveščanja o koronavirusu in v boju zoper epidemijo, pri katerem so sodelovali Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Ukom.

"Ministrstvo za zdravje, NIJZ in UKOM so v okviru vladne kampanje za promocijo cepljenja proti Covid-19 pripravo informativnih video filmov zasnovale kot zaokroženo celoto," so zapisali na Ukomu. Pri izboru izvajalcev so sledili stanju na trgu, posledično pa je bil izbran Mitja Okorn, režiser z mednarodnimi referencami, prav tako pa je s filmom Leto življenja predstavil soočenje z boleznijo raka na izjemno emocionalen način.

Osnovni namen kampanje je bil po navedbah Ukoma na tenkočuten način predstaviti resnične zgodbe ljudi, ki so covid-19 preboleli in še vedno čutijo posledice dolgotrajne bolezni. Jesenska kampanja je namreč namenjena ozaveščanju o pomenu cepljenja in preprečevanju najhujšega poteka bolezni.

Okorn je dokumentarni film naredil brezplačno

Bruto znesek 39.500 evrov je podjetje Mitja Okorna prejelo za kreativno izvedbo projekta, idejo, scenarij in režijo (Mitja Okorn) ter montažo (Jan Belcl) 2 daljših in 6 krajših informativnih video filmov v slovenskem jeziku o cepljenju proti COVID-19.

Okorn pa se je odločil in dodatno brezplačno naredil tudi 20 minutni dokumentarni film Covid-19, 25 minutni zakulisni film o snemanju Covid-19 ter dodatne 4 daljše informativne video filme.

Dokumentarni film si je ob predvajanju na največjih slovenskih televizijah ogledalo približno 300.000 gledalcev.

Ocena bruto stroška celotnega projekta: