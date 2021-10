Ura moči: vrh slovenske partije je sprožil ukaz, Udba pa ga je izvedla #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Ura moči se je z Bojanom Požarjem pogovarjal ekonomist in avtor knjige Vzporedni mehanizem globoke države, v kateri razkriva številne zgodbe omrežne korupcije iz preteklosti naše države. Igor Omerza jo je označil za "knjigo vseh knjig".

Rado Pezdir v knjigi razkriva omrežne zgodbe in delovanje vzporednega mehanizma, ki so se dogajali za hrbtom delovnih državljanov. Knjiga ima 624 strani, od tega je kar 110 strani javno dostopnih arhivskih dokumentov, ki jih je Pezdir pregledal v udbovskem arhivu Republike Slovenije. "Pogledal sem poslovne povezave in lastniške strukture. Pomikal sem se v zgodovino, na začetek tranzicije, privatizacije. Ugotovil sem, da se je na začetku tranzicije vedno pojavilo kakšno tuje podjetje iz davčne oaze," je pojasnil Pezdir.

V knjigi ni pričevanj akterjev, saj niso hoteli sodelovati. "Z Igorjem Omerzo sva hodila po terenu, a o denarju, poslih in kapitalu nihče ni hotel govoriti," je še povedal.

Odločala je partija

"Mislim, da ni prave ocene, koliko denarja je bilo izvoženega iz Jugoslavije, sem pa na primer odkril, da je v desetih letih iz igralnice v Portorožu izginilo 250 milijonov evrov. Pezdir je na podlagi dokumentov ugotovil, da je partija težavo vedno rešila z uvozom ali pa izvozom denarja v Jugoslavijo. Pojasnil je, da je vrh slovenske partije sprožil ukaz, Služba državne varnosti (SDV), bolj znana kot Udba, pa ga je izvedla.

Avtor je v knjigi navedel kar nekaj konkretnih primerov. Omenil je način delovanja podjetja Adit, kako je potekalo imenovanje direktorja uprave ljubljanske banke na začetku devetdesetih, odmevno pranje denarja Farrokh, izraelsko poslovanje Darka Horvata in še druge podobne korupcijske zgodbe.