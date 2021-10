Rado Pezdir razkrinkal prikrit vzporedni mehanizem, ki obvladuje Slovenijo

"Prišli sem do točke, ko kot ekonomist razumem, da v Sloveniji, strukturno gledano, nekatere zadeve ne delujejo, da sta bili implozija in bančna kriza premočni ter da obstajajo neka omrežja, za katera si ne moremo razložiti, od kod prihajajo in kako delujejo. To sem začel sistematično preučevati, in pred mano se je odprl nov svet razumevanja, kako delujeta slovenska družba in ekonomija. Hotel sem vedeti, kje živim," o motivu za nastanek nove knjige Vzporedni mehanizem globoke države v pogovoru za Siol.net pove ekonomist in raziskovalec Rado Pezdir.

Pezdirjeva knjiga, ki je izšla ta teden, je raziskava. Je unikum v svetovnem oziru, saj še nihče ni dokazal, kako obveščevalne službe vodijo ekonomske posle, pravi avtor: "Obljubil sem, da bom naredil resno analizo ekonomske zgodovine v Sloveniji in razkril tisto, kar ni še nihče. To mi je zdaj uspelo. Del države me sicer želi ignorirati. Ne pustijo mi, da jih nagovorim, nočejo me slišati. A to ni več moj namen, da me slišijo."

Iranski posel v NLB je bil regularen samo za globoko državo. Kar seješ leta 1951 v Liechtensteinu, to žanješ leta 2021 v knjigi Vzporedni mehanizem globoke države. #PrimerFarrokh #RazkritiSo pic.twitter.com/UngMUBcvvk — Vzporedni Mehanizem (@mehanizem) September 24, 2021

Fascinantno popotovanje v zgodovino slovenske ekonomije

V knjigi se Pezdir loteva tematike raziskovanja doslej prikritega vzporednega mehanizma v slovenski ekonomiji. "Meni se zdi materija knjige neko fascinantno popotovanje v doslej neodkrito delovanje zgodovine slovenskega finančnega in ekonomskega sistema od leta 1951 do leta 2021, z vsemi večjimi zgodbami, kot so tranzicija, pa druga sanacija slovenskih bank in prekrita ekonomija, ki jo je vodila Služba državne varnosti (SDV) v času socializma," o knjigi pove Pezdir.

Čudoviti svet slovenskega podjetništva. V neki točki se prekrižajo Petričev Kolektor, nacionalni interes Gorenje in sdevejevec Isajlović. Kaj mislite, kako je ta cvetober posloval? Tudi o tem boste lahko brali že čez nekaj dni! pic.twitter.com/Mdq2D2oQLe — Vzporedni Mehanizem (@mehanizem) September 23, 2021

Med drugim razkriva, kam so izginile slovenske milijarde zaradi delovanja udbaškega tranzicijskega omrežja. Odpira zgodbe o Janezu Zemljariču in Dragu Isajloviću iz vrst Udbe ter kako sta Miloš Kovačič in Stanislav Škrabec poslovala v Sovjetski zvezi, in kako je Milan Kučan odločilno vplival na potek tranzicije.

Še en predsednik RS, ki je še kako dobro poznal tihotapsko naravo ADIT in njegovo vlogo v vzporednem mehanizmu izvoza kapitala. Tokrat Danilo Türk. pic.twitter.com/gFzr0Q39x2 — Vzporedni Mehanizem (@mehanizem) September 22, 2021

Pezdir: Odprl se mi je nov svet

Knjigo je pisal šest let, in kot sam pravi, se mu je med raziskovanjem odprl nov svet razumevanja, kako delujeta slovenska družba in ekonomija.

Na vprašanje, do kakšnih zaključkov je prišel pri pisanju knjige, avtor odgovarja, da gre za neverjetno konstrukcijo mehanizma, ki ga nihče ni opazil in je vse do zdaj ostal prikrit: "Na podlagi dokumentacije in dela preiskovalne komisije je dokazano, da smo imeli opravka z nekim vzporednim sistemom, ki je pred padcem Berlinskega zidu izvozil kapital in ga potem vrnil, s čimer so nastala omrežja v času privatizacije in tranzicijski zmagovalci."