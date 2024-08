Ena od najbogatejših Slovenk kupila novogoriško fakulteto

Ustanovitelji novogoriške Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ), Matevž Tomšič, Borut Rončević in Matej Makarovič, so prodali 51-odstotni delež tega zasebnega zavoda eni od najbogatejših Slovenk, Alenki Žnidaršič Kranjc, poroča Reporter. Novi večinski lastnik je tako postalo krovno podjetje njene družine, AZ DEOS.

Glavna dejavnost podjetja AZ DEOS je upravljanje domov za starejše. Žnidaršič Kranjčeva je sicer tudi solastnica zavarovalniškega holdinga Prva Group.

Tednik piše, da so ustanovitelji FUDŠ kot razlog za prodajo navedli potrebo po nadaljnjem razvoju, niso pa razkrili višine kupnine. Ob tem tednik dodaja, da je fakulteta z 29 zaposlenimi leto 2023 zaključila z dobrimi tremi milijoni evrov prihodkov, dobiček je znašal skoraj 460 tisoč evrov.

Eden od ustanoviteljev FUDŠ je Borut Rončevič, ki je bil v času druge Janševe vlade generalni direktor direktorata za visoko šolstvo. Foto: STA ,

Začeli v času prve Janševe vlade

FUDŠ državni denar po koncesijah prejema za svoje študijske programe. Od ustanovitve leta 2006 je fakulteta iz javnih virov prejela dobrih 14 milijonov evrov, največ od ministrstev za izobraževanje ter za visoko šolstvo in od javne agencije za raziskovalno dejavnost, navaja Reporter, ki poudarja, da je bila fakulteta ustanovljena v času prve vlade Janeza Janše.

Ustanovitelji fakultete so premoženje FUDŠ in njegova denarna sredstva še pred prodajo prenesli na njihov novi zasebni zavod, hkrati pa so v svojih rokah še naprej obdržali upravljanje fakultete, še poroča Reporter.