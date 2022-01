Tako v družbi Kreslina in nekdanjega sodnika prepeva Kučan #video

"Moji prijatelji Slovenci, med njimi Miro Cerar, Ivo Daneu, Milan Kučan in ostali pojejo nekatere njim drage pesmi," je Tanjević zapisal ob posnetku, ki ga je objavil na Twitterju. Na videoposnetku so sicer še nekdanji predsednik mariborskega sodišča Karel Ferenčak, Tone Vogrinec, Bojan Križaj, Vlado Kreslin in predsednik NZS Radenko Mijatović. Zapeli so partizansko pesem Bilečanka.

Moji prijatelji Slovenci , medju njima Miro Cerar, Ivo Daneu, Milan Kucan i ostali pjevaju neke drage pjesme… pic.twitter.com/L1KnnLjJKY — Bogdan tanjevic (@BogdanTanjevic) January 19, 2022