Vrhovno tožilstvo: Šketa ni bil na obisku pri Putinu

Pravica do popravka in odgovora

Z vrhovnega državnega tožilstva so se odzvali na poročanje Siol.net o obisku generalnega državnega tožilca Draga Škete v Moskvi, kjer je bil ta ob 300-letnici ruskega tožilstva. Do zdaj nam še ni uspelo predstaviti vsebine dogovora Škete z vodjo ruskih tožilcev Igorjem Krasnovom , saj nam je s tožilstva še niso posredovali.

Odziv s tožilstva na naše dozdajšnje poročanje o obisku in dogajanju v Moskvi objavljamo v celoti, brez uredniških ali lektorskih posegov.

Zadeva: Prikaz nasprotnih dejstev



Spoštovani odgovorni urednik gospod Peter Jančič,

v zvezi z določenimi netočnimi oziroma pomanjkljivimi informacijami glede obiska delegacije Vrhovnega državnega tožilstva RS v Ruski federaciji od 11. do 14. 1. 2022, ki ste jih objavili na spletni strani Siol.net, vam pošiljamo prikaz nasprotnih dejstev in vljudno prosimo, da z vsebino seznanite svoje bralce.

Kar zadeva poročanje, da je bil generalni državni tožilec na obisku pri predsedniku Putinu zagotavljamo, da generalni državni tožilec nikoli doslej ni bil na obisku pri predsedniku Vladimirju Putinu. Med svojim obiskom se je udeležil osrednje slovesnosti ob 300 letnici tožilstva Ruske federacije, ki jo je predsednik Putin otvoril z nagovorom. Na tej slovesnosti so bili prisotni generalni tožilci in predstavniki pravosodja iz več kot 30 držav, prav tako kot predstavniki različnih organizacij, med drugim Mednarodnega združenja tožilcev (IAP), OECD in Sveta Evrope.

Posredujemo tudi dopolnjeno informacijo o tem, koga vse je Vrhovno državno tožilstvo RS obvestilo o svojem obisku. S tem dokazujemo, da nikakor ni zaobšlo nobene pristojne državne institucije, ne zgolj slovenskega veleposlaništva, o čemer ste poročali.

Vrhovno državno tožilstvo RS je že avgusta 2021 Sektor za mednarodno pravo pri MZZ seznanilo z osnutkom in z namero podpisa Programa sodelovanja med VDT RS in VDT RS. Kljub temu, da smo zadnje pripombe na vsebino Programa prejeli v ponedeljek, 10. januarja 2022 pred koncem delovnega dne, nismo nikoli prejeli mnenja, da bi bil podpis Programa škodljiv za državo ali za državno tožilstvo. Prav tako je bilo z obiskom in z namero podpisa Programa seznanjeno tudi Ministrstvo za pravosodje.

O pomembnih obiskih in namerah sklepanja aktov Vrhovno državno tožilstvo RS predhodno vedno obvesti Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za zunanje zadeve, po presoji pa tudi veleposlaništvo v tuji državi. Vse to je bilo storjeno tudi v primeru obiska Ruske federacije, ki je bil primarno delavni obisk s podpisom Programa o sodelovanju med tožilstvoma obeh držav.

V preteklih letih je bilo podpisanih več sporazumov o sodelovanju s tretjimi državami. S tem so se postavili temelji za strokovno sodelovanje tožilcev različnih držav. Dolžnost državnih tožilcev je zagotavljanje varstva pravnih dobrin ob strogem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slednje so tožilci dolžni varovati v vseh razmerah, ne glede na politične razmere v domači državi in njene politične odnose s tujimi državami.

Ker gre za pojasnila, s katerimi bi se izognili napačnemu razumevanju oziroma zavajanju javnosti, vas vljudno prosimo, da v vašem mediju objavite naš prikaz nasprotnih dejstev, skladno z določbami 27. člena Zakona o medijih.



S spoštovanjem,

Erika Repovž

Svetovalka za odnose z javnostmi

Vrhovno državno tožilstvo RS"