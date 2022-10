Omerza v Uri moči: Na ta način se država ne gradi, ampak podira #video

"Vemo, da je bil Janez Stanovnik fanatični protiosamosvojitelj in udboljubec. Nazadnje so z njegovega predsedstva pohvalili Udbo. Zaradi tega se mi je zdelo, da ni primerno, da se mu že drugič postavlja spomenik v Novi Gorici. Moja pripomba je bila, da ni dobro, da dajemo v demokratični Sloveniji spomenik ljudem, ki so bili pravzaprav nasprotniki naše države. Gre za napačno sporočilo, na ta način se država ne gradi in se pač podira," je v tokratni oddaji Ura moči povedal politik, publicist in ekonomist Igor Omerza, ki je z voditeljem Bojanom Požarjem med drugim spregovoril o drugem na novo postavljenem kipu Janeza Stanovnika v Novi Gorici, Udbi, novi knjigi ter nastopu Spomenke Hribar na simpoziju Jožeta Pučnika.

Omerza je omenil tudi Mlade Socialne demokrate, ki so se oglasili zaradi postavljenega spomenika Stanovniku. Ti so predlagali, da naj se letališče Jožeta Pučnika preimenuje v letališče Janeza Stanovnika. Ob tem je komentiral, da ne ve, ali ne poznajo zgodovine ali pa se zgolj šalijo, in povedal, da to ni dobro, saj je med drugim Stanovnik leta 1964 zagovarjal to, da so Pučnika spravili v zapor.

Kot je dodal Omerza, zaradi tega protestira, saj obstaja kup zgodovinskih dokazov, da je bil Stanovnik režimski človek, ki je podpiral akcije partije in Udbe. Dodal je, da bo vse to dokumentiral v knjigi, ki še prihaja, z naslovom Jože Pučnik in Udba. "O Stanovniku pa sem že dokumentiral, kako je bil proti slovenski osamosvojitvi in kako je bil udboljubec, kot pravim sam," je povedal Omerza.

O napaki medijev

Spregovorila sta tudi o napaki medijev ob smrti Janeza Stanovnika, ko so ga napačno označili za predsednika osamosvojitvenega predsedstva, kar pa ta nikoli ni bil.

"Mediji so zapisali, da je bil predsednik osamosvojitvenega predsedstva, to pa izhaja iz tega, ker je STA ob njegovi smrti napačno poročala, in ne bo nič pomagalo, če še stokrat povem, da on to ni bil. Predsednik osamosvojitvenega predsedstva je bil Milan Kučan in se mi zdi čudno, da Kučan ne protestira," je povedal Omerza in dodal, da se mu zdi nezaslišano, da je največji nasprotnik osamosvojitve postal predsednik osamosvojitvenega predsedstva. "Raje samomor kot Slovenija," je besede Stanovnika še osvetlil Omerza.

O simpoziju Jožeta Pučnika: "Lahko bi uničila simpozij, ker bi bil prekinjen. To ni bilo korektno."

"Če gre za simpozij o Pučniku, ni primerno večino časa govoriti o Janezu Janši. Ni bilo korektno, da je šla na to raven, ker je bil njen nastop neprimeren, saj je bil njen referat predolg in ni bil na ravni tega simpozija," je Omerza komentiral nastop Spomenke Hribar na simpoziju Jožeta Pučnika.

"Sin Jožeta Pučnika, Gorazd Pučnik, je kot človek z avtoriteto umiril občinstvo in preprečil prekinitev simpozija. Rekel je, da morajo biti navzoči demokratični in pustiti, da se nastop izpelje do konca," je komentiral Omerza.

O knjigi Kocbek, Pahor, Jančar in Udba

"Razmišljal sem, da bi namesto mene na naslovnico knjige postavil Janeza Zemljariča, ki je bil šef Udbe, saj je ta zasledovala vse tri omenjene v knjigi, tako Kocbeka, Pahorja in Jančarja. Na koncu se mi je zdelo, da bi bilo primerno, da sem tam jaz kot nekdo, ki jih opazuje in o njih piše. Ne zdi se mi, da spadam na to raven," je o naslovnici knjige Kocbek, Pahor, Jančar in Udba povedal Omerza. Več o tem si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

O Kocbeku je Omerza povedal, da ga je Udba spremljala celo po smrti, leta 1981. Spremljali so pošto, ki je prišla na njegov dom, in zdelo se je, kot da je Kocbek še vedno živ človek, morali so pregledati in obdelati dokumente, je povedal Igor Omerza.