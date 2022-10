Videtič: Zelo pomembno je, da se ne bodo kot prostitutka ponujali Gibanju Svoboda #video

"Dejstvo je, da si vsaka stranka želi biti vladajoča stranka. Zelo pomembno je, da se ne bodo kot prostitutka ponujali Gibanju Svoboda in na vsak način želeli v vlado. Primernejša kot trenutna vlada bi se mi zdela vlada Nove Slovenije in Gibanja Svoboda, ampak izključno ti dve stranki," so besede, s katerimi je politični analitik Edvard Kadič v oddaji Ura moči komentiral morebitno sodelovanje med Gibanjem Svoboda in NSi.

"Ta koalicija je lahko nevarna za NSi, ker bo nagovorila en del volilnega telesa, ki mogoče temu ni najbolj naklonjen. V izhodišču pa se mi to ne zdi nič slabega. Svoboda ima plitek kadrovski bazen, kako bo to NSi reševala, bi bilo lahko zelo zanimivo videti," je v nadaljevanju dodal politični analitik Miran Videtič.

Kako se je Janez Janša aklimatiziral, se je prilagodil razmeram po volitvah?

"Janez Janša je eden redkih voditeljev v Sloveniji, ki hodi svojo pot. Stopil je pol koraka nazaj in naredil pametno potezo," meni Kadič.

"Je malo trši človek, ampak je poleg Boruta Pahorja za tujino in po političnem znanju človek, ki lahko to državo vodi," pa je zaključil Videtič.

Dekolte Klakočar Zupančičeve

V nadaljevanju so komentirali tudi fotografijo predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, posnete v času njenega obiska na Japonskem, ko se je v Tokiu udeležila pogrebne slovesnosti nekdanjega japonskega predsednika vlade Šinza Abeja, na kateri je videti njen izrazit dekolte. Edvard Kadič je povedal, da na ta dekolte najprej gleda z veseljem. "S stališča stroke bi omenil nekaj. Ko govorimo o atraktivnosti, moški iščemo obline, ženske pa ravnine. Pri tej fotografiji gre po mojem mnenju bolj za nek trenutek, kjer je ta del obleke razkril več, kot je bilo prvotno mišljeno. Bolj zanimivo pa je to, da je ta fotografija objavljena kot ena od uradnih fotografij japonskega veleposlaništva v Tokiu. Ali se je to slučajno zgodilo ali pa je bilo to navodilo, da bi prišlo do ekscesnega dogajanja," je komentiral Edvard Kadič.

"Po parih mesecih bi morala dojeti, da je v prvi vrsti ne dojemamo kot žensko, ampak kot državnico. Je pa zanimivo, da to ne prepoznajo ljudje v inštitucijah, sploh v teh diplomatskih," je dodal Videtič.

Zakaj Vajglu in Krajnikovi ni uspelo zbrati podpisov?

"Ne glede na svežino, ki jo je prinesla Krajnikova, sem bil skeptičen, da ji bo to uspelo. Vajgel pa se mi zdi, da nam laže. Zgodilo se mu je tisto, kar se je moralo. Za oba kandidata je bilo pričakovano. Krajnikova je to izpeljala tiho, Vajgel pa bi rad to izkoristil za neko diplomatsko funkcijo," meni Videtič.

"Levi del bo stavil na Pirc Musarjevo in ne na Brgleza"

V igro je uradno stopil tudi Milan Brglez, vendar – precej nenavadno je dejal voditelj Bojan Požar – "brez blaznega predsedniškega tretmaja, kot da v sebi nima nič zmagovitega". Po besedah Kadiča je vstop skrajnežev na levi nujen. "SD ima težavo, če Brglez vstopi kot skrajnež, ker zaradi ugleda potrebuje še nekoga bolj skrajnega. In potem stopi še Miha Kordiš. Če prisluhneš njunima idejama, je to iz istega gnezda in ni strašnih razlik. Zraven pa se kaže še huda ideološka kriza Socialnih demokratov (SD)," je povedal Kadič in dodal, da bo levi del bolj stavil na Pirc Musarjevo in ne na Brgleza.

V nadaljevanju so komentirali tudi udejstvovanje predsedniških kandidatov na desni in Sabine Senčar ter Gregorja Bezenška.

Videtič je skeptičen. Razmere na levici je označil za zmedo in dodal, da je težko napovedati, koga bodo na koncu ta omrežja podprla. Vse skupaj je tako komično, še meni Videtič.

"Na koncu bo šlo za igro prestiža. Katera politična grupacija ali preferenca bo zmagala? Če kje, se znajo na koncu poenotiti na progresivni levici. Tega desnica ne spravi skupaj," je še dodal Kadič.

"Na levem polu jim ta trenutek ne gre nič po planu. Kordiš je šel v kandidaturo samo zato, da se odlepi od skrajne Levice in da povzroča 'špetir' z Logarjem, da bi se Logarja prikazalo kot neko skrajnost," je še povedal Videtič in dodal, da je to adut in deviza Pirc Musarjeve.

Tudi v opoziciji poteka tekma

"Desnica pa je, to, kar se ji danes dogaja, posledica desetletja slabega investiranja v kadre, v omrežja, lahko rečemo tudi v medije. Imamo stanje, da je desnica prišla v razkorak, da se še vedno ukvarja z arhaičnimi pristopi," meni Kadič. "Štanti so ikonografija izpred petnajstih let. Pri SDS se precej vlaga v podmladek. Mladi poslanci so zelo aktivni," je še dodal.

Tudi v opoziciji poteka tekma, je opozoril Videtič. "Občudujem NSi, ker že leta živi ne glede na hegemona na desnici. V tem mandatu želijo pokazati neko deloma drugačno držo kot SDS, kjer dopuščajo možnost sodelovanja z največjo vladno stranko. Kam bo to pripeljalo, je vprašanje. SDS igra na malo tršo karto," je dejal Videtič.

"NSi je kočljiv partner na desnici. Pozabila je biti moderna. Rinila je v meščansko okolje in je pozabila na svojo jedrno volilno bazo, na povezavo s krščanstvom. Ves čas išče prostor v razlikovanju od SDS," je še povedal Kadič.