"Kot sem slišal od nekaterih virov, naj bi se Golob in Kučan dogovorila, da se podpre Milana Brgleza. Kučan ne podpira več tako močno Nataše Pirc Musar, medtem ko se je Golob odpovedal Marti Kos. Ne bom presenečen, če bo Brglezu podpora rasla nekje do drugega mesta," je v oddaji Ura moči povedal politični analitik Peter Gregorčič. V oddaji so komentirali tudi videoposnetek boksanja v Državnem zboru.

Poleg Gregorčiča je aktualno politično dogajanje v družbi voditelja Bojana Požarja tokrat komentiral tudi Boštjan M. Turk. Menil je, da je Nataša Pirc Musar v igro za predsedniško tekmo šla prehitro. "Stalno potrebuješ neki scenarij, neko novo zgodbo. Pri Pirc Musarjevi nove zgodbe ni, je iztrošen material, še preden se je zadeva začela. Strinjam se, da ji bo podpora upadla in da bo Brglezu narasla," je komentiral Turk.

Kljub temu meni, da je Brglez neprimeren kandidat, ker ljudje, ki menjajo stranke, menjajo prepričanje. "In to dela Brglez zato, ker bi želel dobro samemu sebi, ne dobro državi. To pa je v nasprotju z logiko predsednika," je bil jasen Turk.

Nastop Brgleza na soočenju

Po ponedeljkovem soočenju na RTV so na levici vsi hvalili Miho Kordiša, bili pa so razočarani nad nastopom Milana Brgleza.

Po mnenju Gregorčiča sta vlogi Kordiša in Brgleza povsem različni. "Brglez računa na to, da bo predsednik. Če računaš na to, se ne smeš za nobeno stvar opredeliti z za ali proti, ker potem izgubiš del volilnega telesa. Kordiš je tam z drugim namenom. Preizkuša svoje krilo idej Levice. Promovira svoje skrajno krilo Levice. Omilil je retoriko, kar je dobrodošlo," je dejal Gregorčič.

Tudi Logar se po mnenju Gregorčiča ne jasno opredeljuje do nekaterih vprašanj, medtem pa na drugi strani Nataša Pirc Musar želi imeti mnenje o vsem in to gre, kot pravi analitik, ljudem na živce.

"Taki šovi so dobrodošli za nekoga, ki hoče nekaj narediti v ozadju"

Poleg predsedniških volitev so komentirali tudi snemanje filma v državnem zboru, ki sta ga predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in poslanec Gibanja Svoboda Dejan Zavec pripravila junakom 3. nadstropja. "To je prvič degradacija državnega zbora, kjer take stvari nimajo kaj delati, drugič pa se je treba postaviti v kožo staršev, katerih otroci so na hematološkem oddelku. To je diskrepanca med na eni strani človeško tragedijo in na drugi strani norčavostjo z boksanjem," je dejal Boštjan M. Turk.

"Klakočarjeva je ekstatično navdušena, da je prišla na položaj po spletu naključij. Izraža navdušenje nad samo sabo, nad svojo vlogo," je še dodal.

Tudi Gregorčič se je strinjal s Turkom in dodal: "Te fotografije spominjajo na fotografije nekdanjega obrambnega ministra Mateja Tonina, ko se je v poslovni obleki na tanku vozil naokoli popacan z blatom. Ne glede na namene predsednice državnega zbora je ta zadeva degradirana. Taki šovi so dobrodošli za nekoga, ki hoče nekaj narediti v ozadju, na primer sprivatizirati del državne srebrnine. Vsak kralj, tudi sončni kraj, potrebuje svojega dvornega norčka. Ljudje plešejo, boksajo in se veselijo."

To ozadje je morda prav Golobova nacionalizacija Geoplina in morda celo Petrola, pripravlja teren za privatizacijo tega dela državne energetike.

Po besedah Gregorčiča se govori o tem, da gre za tretjo privatizacijo v Sloveniji. "Slišim, da naj bi bil dosežen dogovor med Jamnikom in Golobom, Golob naj bi rekel Jamniku, da če mu pomaga sprivatizirati energetiko, lahko potem druge interese v gospodarstvu uredi, kot si želi." Kaj je Gregorčič še povedal, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

"Neobvladano udrihanje" Spomenke Hribar

Za konec so spomnili tudi na simpozij Jožeta Pučnika v dvorani Slovenske matice, kjer se je odvil pravi spopad. Kot je povedal Boštjan M. Turk, je Spomenka Hribar namesto o Pučniku govorila o Janezu Janši, o blatenju, o obtožbah, ki so bile, kot je dejal, popolnoma nesmiselne. "To je bil eksces, tega na nekem takem dogodku nikakor ne narediš. To je bilo neobvladano udrihanje z argumenti, ki niso argumenti. Sin Jožeta Pučnika je dvakrat posredoval."