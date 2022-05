Lukšič o Golobu: Eno so predvolilne obljube, potem je trda realnost #video

Po napovedih najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba naj bi bila vlada popolnoma sestavljena že minuli teden, a se oblikovanje nove vlade nekoliko zamika. Čakamo še na tri ministrska imena, ekipo morata popolniti stranki Levica in Gibanje Svoboda, prazna mesta pa so na ministrstvu za delo, kulturo in za kmetijstvo. Po besedah politologa Igorja Lukšiča razlog za to tiči v prepričanju predsednika zmagovalne stranke Roberta Goloba, da bo vlado, ker je zmagal z veliko večino in ker je v njej malo strank, lahko sestavil, vendar pa gre, kot pravi Lukšič, pri tem za zahteven politični posel.

Kljub temu, da predstavniki koalicijskega trojčka poudarjajo, da se držijo časovnice, še vedno niso znana imena vseh ministrskih kandidatov. Ob tem Igor Lukšič pravi, da je razlog lahko v tem, da zmagovalna stranka na volitve ni prišla z ekipo in ima kadrovski problem: "Imeli smo stranko ali pa imamo stranko v igri, ki ima širok kadrovski bazen pa se prerivanja iz tega razloga dogajajo in imamo stranko, ki ni čisto odločena, ali bi šla v vlado ali ne."

V Levici bodo namreč o vstopu v vlado odločali na internem referendumu, ki se je začel danes in bo trajal teden dni. Glede na to, da koalicijska pogodba v nekaterih delih jasno odraža želje Levice, pa je verjetnost za potrditev vstopa v vlado precej večja, kot leta 2018. Po mnenju Lukšiča se tukaj postavlja drugo vprašanje, kdo od njih oziroma v imenu njih bo prišel v vlado.

Kje se zatika, da še nimamo imen vseh ministrov?

Da ima Gibanje Svoboda težave s pomanjkanjem kadrov je v oddaji Ura moči na Planet TV poudaril tudi politični analitik Miran Videtič.

"Celo KUL bo verjetno imela več ministrov v vladi, kot pa samo Gibanje Svoboda. Kaj to pove? To pove, da je bilo z brda z dola, kakor se reče, skupaj potegnjeno in enostavno se zdaj iščejo taki in drugačni kadri, kar pripelje do krožnega kadrovanja, ki sem ga prej omenil," je pojasnil Videtič.

Predvsem pa se pojavljajo kritike, da kljub napovedim Goloba, da bodo na ministrske stolčke sedli strokovnjaki, kar nekaj ministrov izhaja iz političnih vod.

"Eno so predvolilne obljube, ki jih je dal, verjetno tudi v dobri veri, potem je pa trda realnost, kjer imaš opravka z realno večino v parlamentu, ki ji je treba tudi sledit," je trenutno politično dogajanje komentiral Lukšič.

Politični analitik Martin Nahtigal je v oddaji Planet 18 izpostavil, da gre za slovensko mantro, da morajo biti ministrskih mestih strokovnjaki in da je to ena naših največjih napak: "Peljati zdravstveni resor ne pomeni, da moraš biti dober zdravnik, ampak dober manager. In recimo imenovati vse vlade oziroma večino vlad je do sedaj imenovala zdravnika. Popolnoma napačna strategija. In podobno še na nekaterih drugih resorjih."

Poleg strokovnjakov na ministrskih položajih si je Golob zadal še en pomemben cilj, in sicer da bo sestavil spolno uravnoteženo vlado. Kako dobro mu bo to uspelo pa bo jasno, ko bodo znana vsa imena.