Različna programska izhodišča nove koalicije: kje se krešejo? #video

Med Gibanjem Svoboda, SD in predvsem Levico so programske razlike, toda stičnih točk je veliko več, je po razglasitvi izida parlamentarnih volitev zatrdil najverjetnejši mandatar. Pa je to res? Koalicijska pogodba je ponavadi dovolj splošna, da zajema tudi zelo različne koncepte prihodnje politike. Toda razlike, ki so razvidne iz programov strank prihodnje koalicije, kažejo, da bi se utegnilo pri njenem uresničevanju med drugim zapletati na področjih zdravstva ter obrambne, socialne in stanovanjske politike.

V novi vladi bosta prvič doslej sedela kar dva nekdanja premierja, Alenka Bratušek in Marjan Šarec. Kljub neuspehu na volitvah jima je najverjetnejši mandatar omogočil sodelovanje v ministrski ekipi. O tem, ali bi lahko dva bivša premierja povzročila nesoglasja v za zdaj dokaj sinhroni zasedbi, je za Planet TV pojasnil politični analitik Peter Gregorčič.

"Nove koalicije ne bodo zaznamovali le različni značaji njenih članov, pač pa tudi različna programska izhodišča. Kljub načelni usklajenosti koalicijske pogodbe, ki velja za dokaj splošen dokument, bi lahko prišlo do odklonov pri interpretaciji določenih izhodišč," je ocenil Gregorčič.

Kje so največje razlike?

Izpostavil je področje obrambe. "Levica v svojem programu zagovarja izvedbo referenduma o izstopu Slovenije iz zveze Nato, stranka Gibanje Svoboda pa se nagiba k izboljšanju odnosov med EU in zvezo Nato na področju varnosti in obrambe. Levica stremi k omejitvi nakupa vojaške opreme na le tisto, ki bi omogočala tudi uporabo v civilne namene, medtem pa si Gibanje Svoboda prizadeva slovensko vojsko modernizirati v skladu s sodobnimi obrambnimi potrebami in tehnološkimi novostmi," je povedal Gregorčič in dodal, da podobno na to področje gledajo tudi v stranki SD.

Razlike se kažejo tudi na nekaterih točkah v zdravstvu. Medtem ko bi v Levici podeljevanje koncesij zaustavili, v Gibanju Svoboda poudarjajo, da so koncesije potrebne in upravičene povsod tam, kjer so čakalne dobe predolge oziroma javni sistem sam ne zmore obvladati.

Različna izhodišča spremljajo tudi načrte prihodnje stanovanjske politike. Medtem ko sta Levica in SD naklonjeni gradnji neprofitnih stanovanj, pa v Gibanju Svoboda v večji meri dopuščajo možnost državnih garancij za njihov nakup. Možna nesoglasja pa se lahko pojavijo tudi pred obravnavo vsebinskih vprašanj.

Že prvi tedni nove vlade bodo torej pokazali, kako bo papirnata koalicijska teorija videti v praksi.