Vprašljiva strokovnost nekaterih ministrskih kandidatov

Kljub temu, da razburja napovedani švedski sistem v boju proti epidemiji koronavirusa, lahko strokovnost pripišemo kandidatu za ministra za zdravje Danielu Bešiču Loredanu. Da sta človeka stroke, bi lahko rekli tudi za nekdanjo direktorico policije Tatjano Bobnar, ki kandidira za notranjo ministrico, in Bojana Kumra, ki naj bi prevzel vodenje ministrstva za podnebje in energijo, a se že pred prevzemom resorja sooča z očitki o vprašljivi vlogi pri stanovanju, ki naj bi ga pod ceno kupil od nekdanjega šefa Elektra Ljubljana Andreja Ribiča.

Na drugi strani pa so že pred prevzemom položaja prisotni številni dvomi o vprašljivi strokovnosti kandidata za finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta je v svoji karieri deloval tudi kot krizni menedžer, ki se je ukvarjal s prestrukturiranjem prezadolženih podjetij. Mnogih od teh mu ni uspelo rešiti. Omenimo le Adrio Airways, ki po mnogih neuspelih poskusih reševanja danes ne obstaja več.

Prav tako se javnost spotika ob strokovno podkovanost ministrov, ki prihajajo iz vrst KUL-a, ki se niso uvrstil v parlament. Če bi Alenki Bratušek še lahko pripisali izkušnjo vodenja resorja infrastrukture, se mnogi sprašujejo o kompetencah kandidata za obrambnega ministra Marjana Šarca. Obenem se pojavlja vprašanje, kdo bo zares vodil ministrstvo, Šarec ali Damir Črnčec, ki je bil v Šarčevi vladi svetovalec za nacionalno varnost.

11 ministrskih kandidatov prihaja iz vrst KUL-a

Povolilno obdobje pa so ob iskanju primernih ministrskih kandidatov zaznamovali tudi razočarani obrazi v vrstah SD. Ti so zanetili notranje spore v nekdaj največji stranki leve sredine. Vsaj del teh sporov je v javnost ušel skozi zapis kandidatke za pravosodno ministrico in podpredsednice stranke Dominike Švarc Pipan, ki naj bi se mimo centrale stranke in mimo poslanske skupine pogajala za položaj pravosodne ministrice in stopila v dogovor neposredno z Golobom, vendar je sama to zanikala. "Kam vodi sla po moči, in to od ljudi v isti stranki, ljudi, ki bi morali biti ekipa," je zapisala, kasneje pa zapis umaknila.

V ozračju notranjih nesoglasij pa so vse pogostejša tudi namigovanja o nezadovoljstvu z aktualnim vodstvom in morebitni zamenjavi predsednice Tanje Fajon na povolilnem kongresu.

Kandidati za ministrske stolčke so torej bolj ali manj znani, zanimivo pa je, da jih kar 11 od 21 prihaja iz vrst KUL-a, sploh v luči predvolilnega zatrjevanja najverjetnejšega mandatarja, da Gibanje svoboda ne bi nastalo, če bi stranke KUL-a predstavljale ustrezno alternativo odhajajoči vladi. A Golob je moral kmalu priznati, da njegove vrste ne premorejo zadostnega števila kadra za oblikovanje vlade.