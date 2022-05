Golob sproža rekordno inflacijo ministrstev

Obstoječim resorjem se bodo na novo pridružili še ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za podnebje in energijo ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Kandidati so Luka Mesec, Bojan Kumer in Igor Papič.

Služba vlade za digitalno preobrazbo, ki jo je v Janševi vodil Mark Boris Andrijanič, bo prerasla v ministrstvo za digitalno preobrazbo. Tudi služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pod aktualnim ministrom Zvonkom Černačem se bo preoblikovala v ministrstvo.

Edino ministrstvo brez resorja bo ministrstvo za zamejce po svetu, ki ga bo prevzel Matej Arčon.

Prihodnjo, 15. slovensko vlado, ki bo mandat predvidoma nastopila 3. junija, bo torej sestavljalo 19 ministrov in eden brez resorja, skupaj torej 20. To je največ doslej v samostojni Sloveniji, potem ko je bila šele leta 1992 sprejeta nova ustavna ureditev.

Aktualna Janševa vlada je imela 14 ministrov in tri ministre brez resorja, skupaj torej 17. Najmanj ministrov med dosedanjimi vladami je imela druga Janševa vlada leta 2012, ko je število ministrov zmanjšal na 11 in enega brez listnice, skupaj 12.

Prva slovenska vlada Lojzeta Peterleta iz leta 1990 in druga vlada pod vodstvom Janeza Drnovška iz leta 1992 sta sicer imeli 23 ministrstev, a sta bili oblikovani po ustavni ureditvi iz nekdanje skupne države. Prvo slovensko demokratično ustavo je namreč Skupščina Republike Slovenije sprejela šele 23. decembra 1991, kar se uradno šteje kot prva ustava samostojne slovenske države. Pisanje te je trajalo več kot leto dni, saj so se Slovenke in Slovenci že 23. decembra 1990 na plebiscitu odločili za osamosvojitev od Socialistične federativne republike Jugoslavije.

A število ministrstev lahko vlada spreminja le s spremembo zakona o vladi, ki ga bodo po napovedih Goloba vložili v parlamentarni postopek po petkovi prvi seji državnega zbora. Ali bo potrjen, še ni znano, saj lahko opozicija denimo zahteva celo referendum.

Koliko bo davkoplačevalce stalo povečano število ministrstev, še ni znano. Je pa Golob dejal, da "namen širitve vlade ni v tem, da večamo javno upravo, ampak da imamo bolj jasen fokus na tistih področjih, kjer želimo uvesti hitre spremembe, ki jih do zdaj ni bilo". Dodal je, da bodo tri nova ministrstva zapolnili z obstoječim kadrom v javni upravi, ki je po njegovi oceni dovolj velika in bodo v njej lahko našli strokovne kadre tudi za ta področja.

A v preteklosti se je pogosto dogajalo, da so na novih ministrstvih poleg razporeditve kadrov iz drugih resorjev zaposlovali tudi nove ljudi.

Seznam ministrstev in ministrskih kandidatov (štiri ministrstva še nimajo izbranih kandidatov): Ministrstvo za finance – Klemen Boštjančič

Ministrstvo za zdravje – Danijel Bešič Loredan

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za notranje zadeve – Tatjana Bobnar

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve – Tanja Fajon

Ministrstvo za obrambo – Marjan Šarec

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za pravosodje – Dominika Švarc Pipan

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za solidarno prihodnost – Luka Mesec

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – Matjaž Han

Ministrstvo za vzgojo in šolstvo – Amalija Žakelj

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije – Igor Papič

Ministrstvo za infrastrukturo – Alenka Bratušek

Ministrstvo za podnebje in energijo – Bojan Kumer

Ministrstvo za varstvo narave in prostor – Uroš Brežan

Ministrstvo za javno upravo – Sanja Ajanović Hovnik

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Ministrstvo brez resorja – Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu – Matej Arčon

Takšno pa je bilo število ministrstev in ministrov brez resorja v dosedanjih vladah.