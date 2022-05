Znani so novi ministrski kandidati, med njimi dva nekdanja premierja #video

V novi vladi bo 19 resornih ministrstev in eden brez resorja. To je ministrstvo za zamejce in Slovence po svetu, je v začetku skupne izjave povedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, tudi najverjetnejši novi mandatar. "Z zaključkom koalicijskih dogovorov smo zadovoljni, programski del je v celoti usklajen in pripravljen za usklajevanje na programskih odborih," je še dejal Golob. Nova ministrstva so tri, in sicer ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za podnebje in energijo ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Dogovorili so se tudi o imenih kandidatov za ministre in ministrice.