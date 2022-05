Golob razkril: To bo nova ministrica. Eno ime je še skrivnost. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Golob na današnji seji sveta stranke medtem še ni razkril, kdo je njegova kandidatka za prevzem vodenja ministrstva za kmetijstvo, saj za to potrebuje njeno soglasje. Končni seznam imen vseh ministrskih kandidatov bo predvidoma znan do ponedeljka.

Izvršni odbor in svet stranke Gibanje Svoboda sta danes ob o nezasedenih ministrskih položajih sicer razpravljala tudi o koalicijski pogodbi. Organi stranke so jo potrdili, skupaj s koalicijskima partnericama, strankama SD in Levico, jo bodo parafirali v soboto, njen podpis pa Golob pričakuje 22. maja.

Stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica želijo novo vlado sicer sestaviti najkasneje do 3. junija.