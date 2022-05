Za Golobom še nevladniki: dva dni v tednu bi v javnih ustanovah prepovedali meso

Mladi za podnebno pravičnost so na predstavnike političnih strank naslovili apel za izvedbo dveh dni na teden brez mesa v javnih institucijah, s čimer želijo nasloviti reševanje globalne prehranske krize kot posledice vojne v Ukrajini. Apel je podpisalo več kot 25 najrazličnejših organizacij, so sporočili danes.

"Predstavnike političnih strank smo pozvali, da ukrep prenesejo v prakso in ga uvedejo v parlamentu ter drugod v javni upravi. Proizvodnja živalskih izdelkov namreč zahteva ogromno količino prostora in poseganja človeka v naravo. Večina hrane na svetu je namreč proizvedena za hranjene živali," so nanizali.

Ukrep po njihovih navedbah ne bo rešil vseh težav, je pa prvi korak k prehodu na pretežno rastlinsko prehrano, s čimer bi izboljšali lastno zdravje, razbremenili okolje in omogočili kakovostno življenje zanamcem. Na to so opozorili tudi v luči ruske vojne v Ukrajini, ki bi lahko ogrozila svetovne zaloge hrane, saj sta Ukrajina in Rusija ključni proizvajalki kmetijskih proizvodov.

Robert Golob vam predlaga: Bodite dan ali dva brez mesa

Mladi za podnebno pravičnost pa niso prvi, ki so javnost pozvali k manjši porabi mesa. Kot smo pisali sredi aprila v članku

"Vsi govorimo o podnebnih spremembah. Kmetijstvo je zelo pomemben dejavnik. Živinoreja in konzumacija mesa sta preveliki in samo en dan ali dva dneva brez mesa, če ju zares naslovimo, bosta rešila v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Seveda moramo kmete ustrezno s subvencijami preusmeriti iz živinoreje, ne da jih pustimo na cedilu," je pred mesecem dni na predvolilnem soočenju v oddaji Svet na Kanalu A v odgovoru na vprašanje o podražitvah in blaženju njihovih posledic dejal Golob. Mladi za podnebno pravičnost pa niso prvi, ki so javnost pozvali k manjši porabi mesa. Kot smo pisali sredi aprila v članku Robert Golob vam predlaga: Bodite dan ali dva brez mesa , je enake ideje javnosti predstavil tudi predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob."Vsi govorimo o podnebnih spremembah. Kmetijstvo je zelo pomemben dejavnik. Živinoreja in konzumacija mesa sta preveliki in samo en dan ali dva dneva brez mesa, če ju zares naslovimo, bosta rešila v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Seveda moramo kmete ustrezno s subvencijami preusmeriti iz živinoreje, ne da jih pustimo na cedilu," je pred mesecem dni na predvolilnem soočenju v oddaji Svet na Kanalu A v odgovoru na vprašanje o podražitvah in blaženju njihovih posledic dejal Golob.

"Rejne živali porabijo približno dvakrat več žit kot ljudje"

Kot so navedli, povprečen prebivalec Slovenije zaužije slabih 90 kilogramov mesa na leto, kar je skoraj 20 kilogramov več od povprečja EU. "Dva dneva na teden brez mesa bi pomenila, da bi v Sloveniji v povprečju letno pojedli dobrih 60 kilogramov mesa na prebivalca, kar pa je še vedno okoli trikrat več od priporočil znanstvene skupnosti za zdravje ljudi in planeta," so zapisali.

Ob tem so opozorili, da smo v Sloveniji za krmo rejnih živali leta 2018 porabili 351 tisoč ton koruze in 67 tisoč ton pšenice, za prehrano ljudi pa 221 tisoč ton pšenice in 23 tisoč ton koruze. "Rejne živali torej porabijo približno dvakrat več žit kot ljudje," so pojasnili.

Dodali so, da "za proizvodnjo krme za rejne živali zapravimo približno 66 odstotkov orne zemlje, kar pomeni, da več kot 100 tisoč hektarjev orne zemlje uporabljamo neučinkovito, živinoreja pa je zaradi neučinkovitosti krmljenja rejnih živali odgovorna za največ zavržene hrane v živilsko-prehransko-oskrbovalni verigi".