"Zakaj sploh imamo volitve? Zaradi tega bo še vrelo, na to mora Golob računati." #video

"Ta poteza je zagotovo na nek način nelogična. Predsednik vlade oziroma bodoči mandatar ve, zakaj se je tako odločil. Vedno je problem, ko imaš v vladi nekdanje predsednike vlad. Predvsem bo težava z legitimacijo celotne vlade in vladne večine. Tu se bo odprlo vprašanje, zakaj sploh imamo volitve, in tu gre za nenavadno potezo. Tu bo še vrelo, na to mora predsednik vlade računati," je o Golobovem predlaganju Alenke Bratušek in Marjana Šarca za ministra v oddaji Slovenija izbira na Planet TV povedal nekdanji predsednik SD Igor Lukšič.

Ali je prav, da bo Robert Golob za ministra predlagal tudi Marjana Šarca in Alenko Bratušek? Da. 40 glasov + 10,23%

Ne. 351 glasov + 89,77% Oddanih 391 glasov

"Ta ocena, da je lahko stranka SD faktor stabilnosti, je vseeno malce preambiciozna. Faktor stabilnosti bo vendarle zmagovita stranka, ki ima 41 mandatov. Lahko bi bila faktor premisleka in izkušenj, ima pa stranka močnejši potencial, ki ga lahko pri vladanju izkoristi. Stranka je lahko zadovoljna s temi štirimi resorji ob tako slabem rezultatu. Te zdrahe, ki so prišle v javnost, so vezane na to, da je stranka na volitvah dobila manj, kot so bile ambicije. Mene ne zanima stranka, ki ima od osem do deset odstotkov, in ker s to stranko nisem mogel narediti nekaj, kar bi vplivalo na Slovenijo, sem odstopil. Drugi so v politiki iz drugih razlogov, imamo pač različne ambicije," je o tem, kako pomembno vlogo v novi vladi bo imela SD, povedal Lukšič.

O povezovanju KUL

"Jaz bi drugače zastavil stvari in morda bolj ostro nastopal do naših neposrednih tekmecev. Tukaj smo na nek način žrtvovali svoj rezultat," je o predvolilni taktiki stranke SD s Tanjo Fajon na čelu v nedavnem intervjuju za Siol povedal lastnik Studia Moderna in predsednik gospodarskega sveta v SD Sandi Češko.

"Mislim, da je ta ocena točna. Tisti, ki si je izmislil KUL, je delal dobro, saj je bila KUL dobra zgodba v času, ko je bilo treba strniti vrste proti vladi Janeza Janše in po nekaterih ocenah s konstruktivno nezaupnico zamenjati njegovo vlado. Ko je ta poskus propadel in je bilo jasno, da bodo redne volitve, pa bi morali spremeniti strategijo in iti na volitve kot posamezne stranke. Dve izmed njih sta ta poskus drago plačali, saj nista prišli v parlament, SD pa s tem, da je dobila bistveno slabši rezultat," je oceno Sandija Češka, da je SD premalo ostro nastopala proti svojim tekmecem, komentiral Lukšič.

"Ambicija ostaja, da bi ta ministrstva lahko stranko SD popeljala višje, a kar ostaja nejasno, je, kaj bo vizija socialdemokratske zunanje politike prinesla novega za razvoj te države. V velikih razpravah nisem slišal, kaj bo ta prispevek, na področju gospodarstva se podpira profitna logika. To ni nekaj, kar bi bilo v socialdemokraciji prva izbira," je povedal Lukšič.

"Šport ni slučajno bil v Sloveniji s šolstvom in je vezan na šole, ne na gospodarstvo, razen če kdo misli, da bo iz športa naredil gospodarsko panogo in utrgal to humanitarno noto, rekreativno in vezano na zdravje ljudi. Tako da sem do te postavitve skeptičen in menim, da ne bo prinesla dobrih rezultatov," je še dodal Lukšič.

O situaciji v Sloveniji

"Sam vidim veliko vzporednic med situacijo v Sloveniji oziroma Jugoslaviji pred 31 leti in Ukrajino, tako v Beogradu in Moskvi so imeli in imajo napačne predpostavke. Slovenija je takrat presenetila s svojo obrambno sposobnostjo, morda tudi koga v Ljubljani. Ko govorimo o novi vladi, rad poudarim bistvo uspeha Demosove vlade, ki sem jo imel čast voditi in je bila mali parlament, imel sem namreč 27 ministrov in šest strank. Ampak nas je povezal skupni cilj, nismo se prepirali in razdelili resorje. Sam sem pristaš tega, da predsednik vlade bolj koordinira, a ima vseeno jasno vizijo," je povedal Lojze Peterle, prvi slovenski predsednik vlade in nekdanji evropski poslanec.

Cerar: Problem je, da velik del voli proti nekomu

"To je v bistvu en problem, ki ga bomo morali v Sloveniji preseči, da gre en velik del volivcev volit proti nekomu. Želim si, da bi v prihodnje volili za tiste, ki ponujajo najboljše programe. Vsakdo je bil nekoč nov obraz, zame je pomembno, kdo so ljudje, ki prihajajo v politiko, ali imajo integriteto in so kakovostni kadri z izkušnjami," je povedal nekdanji premier Miro Cerar.

Peterle: Antijanšizem ne more biti podlaga za to, kar je treba narediti v Sloveniji

"Za Slovenijo je slabo izhodišče, da so skupaj ljudje, ki ne marajo Janše. Antijanšizem ne more biti ključna podlaga za to, kar je treba narediti v Sloveniji, in ko bodo prišli realni problemi, bo šlo za nohte," je dodal Peterle. "Samo zato, ker je nekdo drug na vladi, se še ne sme obračati dobrih stvari in spreminjati stvari, ki so jih naredili predhodniki. Koncept rasti naj bi bil nad konceptom podiranja," je še dodal.

O kadrovanju sedanje vlade

"Zagotovo je bilo kadrovanje v dosedanji vladi zelo divje, dostikrat po kriteriju 'samo, da je naš'. Tudi zato vlada ni dobila podpore na volitvah. A treba je iti po pravnih postopkih in je kriterij meritokracije zame zelo sprejemljiv," je povedal Cerar.

"Predvidevam, da bo v zunanji politiki prišlo do nekega obrata, predvsem si želim, da bi bila zunanja politika za Slovenijo, in ne samo talec neke stranke, ki prijateljuje samo z nekimi državami. Tudi z Višegradom moramo imeti dobre odnose, a cilj je vseeno jedrna Evropa. Mislim, da gospa Fajon to razume in da bo pri tem uspešna," je povedal Cerar.

O energetiki

"Kako hitro se vlada sestavi, je irelevantno, pomemben je program in želim vlado, ki bo delala dobro za državo, in ministre, ki bodo dobro sodelovali. Uigranost je bistvenega pomena, ključna bo kakovost," je povedal Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo v odhodu.

"Skrbi me energetska prihodnost Slovenije in Evropske unije, in sicer kako se bomo ogrevali čez zimo, kakšna bo cena plina in iz kje ga bomo dobavljali, to bodo ključni izzivi. Zdaj bo imel energetiko ločeno od infrastrukture in se bo naslednji minister lahko posvečal le tej temi," je o nadaljnjem delu v energetiki povedal Vrtovec.

Brecelj: Balkanskega blefiranja je dovolj

"Morate se zavedati, da so velike investicije, ki jih je postavila dosedanja vlada, smrt za javno zdravsto, a tu bo tudi strahoten pritisk podzemlja, da se bo na čelo bolnišnic postavljalo nesposobne direktorje, ki bodo podpisovali vse, kar bo podzemlje hotelo, tako da se bo uničevalo javno zdravstvo in bolnišnice, da se bo iz teh dveh milijard kupilo celo privatna letala. To bo zadnja vlada, ki bo lahko govorila, da bi na tem področju lahko sploh še kaj naredila v tem skorumpiranem sistemu. Stvari so prišle do konca, dovolj je blefiranja o javnem zdravstvu, zadaj pa se krade na veliko, levi in desni. Priznajmo si, da smo nesposobna skorumpirana balkanska država in zdravstva ne moremo urediti. Poklical bi tudi tujino, da bi sposobni menedžerji in strokovnjaki prišli za dober denar uredit to težavo," je povedal kirurg onkolog Erik Brecelj.

"Takšne pavšalne ocene se mi ne zdijo koristne in se nekako tega balkanskega kotla otepa večina ljudi. Minister Poklukar je naredil veliko dobrega, zakoni se sicer niso spremenili, a k temu je pripomogel tudi covid-19, zaradi česar so se podaljšale tudi čakalne vrste. A da je vse skorumpirano, je treba tudi dokazati," je dodala Jelka Godec, državna sekretarka za področje zdravstva.

O švedskem modelu boja proti covid-19

Robert Golob je v intervjuju z Marcelom Štefančičem govoril o švedskem modelu boja proti covid-19, saj ta ne zapira družbe.

"Mi smo z evropskimi kolegi govorili o švedskem modelu in njihova izkušnja spopadanja s prvim in drugim valom je bila slaba, rotili so nas, naj teh napak ne ponavljamo. V danih razmerah smo z zelo predanimi sodelavci v zdravstvu, socialni oskrbi in drugih zavodih prišli dobro skozi. Vsak val smo targetirali določene skupine in šele s cepivom se je stanje bistveno izboljšalo, tudi v domovih za starejše. Švedski model se dobro sliši, a predstaviti bo treba ukrepe, ki se jih misli izvajati," je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.