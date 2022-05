Poslanci izredno o višanju števila ministrstev, ne pa tudi o podreditvi RTVS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bodo poslanci na prvi izredni seji državnega zbora obravnavali predlog sprememb zakona o vladi. Predlog zakona se nanaša na ureditev sestave vlade, konkretno na povečanje števila ministrstev. Poslanska skupina s prvopodpisanim predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom predlaga pet novih ministrstev, skupaj torej 19 ministrstev. Predlog zakona bodo obravnavali po skrajšanem postopku, saj se koalicijskim partnerjem mudi s sestavo vlade. Pričakovati je burno razpravo, opozicija namreč nasprotuje višanju ministerstev in lahko denimo zahteva celo referendum. Pred poslanci bo tudi predlog sprememb zakona o RTV Slovenija. Stranka SDS je pri tem prehitela Gibanje Svoboda in novelo zakona o RTVS v proceduro vložila pred njimi.

Pred poslanci predlog zakona o vladi

Poslanci bodo po skrajšanem postopku v sredo na izredni seji razpravljali o zvišanju števila ministerstev. Število ministrstev lahko vlada spreminja le s spremembo zakona o vladi, ki ga je v parlamentarni postopek vložila poslanska skupina s prvopodpisanim Robertom Golobom. Predlog sprememb zakona o vladi si lahko preberete tukaj.

Med poslanci je pričakovati burno razpravo, opozicija namreč nasprotuje višanju števila ministerstev in lahko denimo zahteva celo referendum. Kdaj bo zakon potrjen, tako še ni znano.

Predlagatelji namreč predlagajo, da bo 15. slovensko vlado, ki bo mandat predvidoma nastopila 3. junija, sestavljalo 19 ministrov in eden brez resorja, skupaj torej 20. To je največ doslej v samostojni Sloveniji, potem ko je bila šele leta 1992 sprejeta nova ustavna ureditev. Aktualna vlada Janeza Janše je imela 14 ministrov in tri ministre brez resorja, skupaj torej 17. V spodnji grafiki si lahko ogledate število ministerstev v prejšnjih slovenskih vladah.

SDS prehitela Gibanje Svoboda

Na prvi izredni seji DZ bo v obravnavi tudi predlog sprememb zakona o RTV Slovenija. Golob je kot eno izmed prvih zadev napovedal hitro podreditev Že pripravljen predlog zakona o RTVS so vložili poslanci nove koalicije s prvopodpisano Mojco Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda. A jih je pri tem prehitela poslanska skupina SDS s prvopodpisanim Danijelom Krivcem in s tem prekrižala načrte nove koalicije, saj bo to zamaknilo sprejem zakona, ki ga je vložila stranka GS.

SDS predlaga kar pet sprememb zakonov o RTVS, STA in medijih. Med drugim predlog sprememb zakona o RTVS predvideva prostovoljno plačevanje RTV prispevka.

Predlog sprememb zakona o RTV Slovenija si lahko preberete tukaj.

Na dnevnem redu sredine izredne seje imajo sicer tudi mandatno-volilne zadeve, v okviru katerih naj vi potrdili mandat Matjažu Nemcu, ki bo v Evropskem parlamentu nadomestil Tanjo Fajon. Slednji je namreč mandat v Evropskem parlamentu prenehal, saj je bila izvoljena v DZ.