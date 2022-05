Pirkovič o dogajanju na RTV in morebitnem odhodu: Ko nekdo vstopi v pisarno, drugi pa utihnejo ...

"Pričakoval sem napad nase. Odhoda nisem pričakoval, sem pa med oddajo ujel, da se dogovarjajo o tem," je Pirkovič povedal o ozadju zadnjega predvolilnega soočenja, kjer so studio predčasno zapustili Zmago Jelinčič iz SNS, predstavniki opozicijskih strank KUL − Luka Mesec iz Levice, Tanja Fajon iz SD, Alenka Bratušek iz SAB in Marjan Šarec iz LMŠ −, pa tudi Ljubo Jasnič iz DeSUS. Kot so povedali, so se za odhod odločili, ker se niso strinjali z načinom vodenja oddaje.

"Pričakoval sem napad nase. Odhoda nisem pričakoval, sem pa med oddajo ujel, da se dogovarjajo o tem," je Pirkovič povedal o ozadju zadnjega predvolilnega soočenja, kjer so studio predčasno zapustili Zmago Jelinčič iz SNS, predstavniki opozicijskih strank KUL − Luka Mesec iz Levice, Tanja Fajon iz SD, Alenka Bratušek iz SAB in Marjan Šarec iz LMŠ −, pa tudi Ljubo Jasnič iz DeSUS. Kot so povedali, so se za odhod odločili, ker se niso strinjali z načinom vodenja oddaje. Foto: Urška Makovec

"Ko nekdo vstopi v pisarno, drugi pa utihnejo ... To je najhujše. Toksično ozračje. Proti meni so trikrat protestirali, po zadnjem soočenju so si privoščili še eno sramotno izjavo," je o trenutnem vzdušju na Televiziji Slovenija v intervjuju za Reporter med drugim dejal v. d. urednika uredništva za nove medije Igor Pirkovič, ki se ga spomnimo tudi kot voditelja zadnjega soočenja predsednikov parlamentarnih strank, kjer so predstavniki KUL med oddajo zapustili studio, prvak SNS pa se je zaradi padca takrat celo rahlo poškodoval. "Prvič se me dotikajo takšna razmišljanja. Prvič je to v zraku," je Pirkovič odgovoril na vprašanje, ali razmišlja o odhodu z RTV.

Ni ga toliko zanimalo novinarstvo, kot so ga zanimali mediji, ponudba Jožeta Možine, direktorja Televizije Slovenija, pa mu je bila tako zanimiva, da je postal njegov pomočnik, o svoji karieri, sicer pravnik po izobrazbi, razlaga Igor Pirkovič.

"V tujini bi bil s takšnim opusom milijonar"

"Na začetku smo delali brez neke hude zgodovine, vrženi smo bili v vodo, dobro smo sodelovali, v vodstvu televizije je bil generalni direktor Anton Guzej. Enostavno smo zaplavali, to je bilo med letoma 2006 in 2010, in mislim, da smo dobro vodili. Potem sem dobil ponudbo, da postanem urednik Tednika, lahko rečem, da sem se takrat začel ukvarjati tudi z novinarstvom. Služba namestnika direktorja je bila super, tako sem spoznal tudi druge službe na RTV, zaposlene, spoznal sem cel ustroj, rad sem imel televizijo," razlaga Pirkovič, ki se sicer najde, kot pravi, tudi v pisanju pesmi. "To je moja druga plat, za dušo," je povedal.

Veliko je pisal tudi za slovenske glasbene izvajalce, je razkril, s tem pa za naše razmere tudi dobro zaslužil in dodal: "Za slovenske razmere ja, ker je zaslužek odvisen od vrtenja na slovenskih radijskih postajah. Sem eden najbolj predvajanih. V tujini bi bil s takšnim opusom milijonar, tu pa je stvarnost drugačna."

Igor Pirkovič je 52-letni slovenski novinar, televizijski voditelj, pravnik in diplomat. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. Leta 2006 je na RTV Slovenija postal namestnik direktorja, kasneje urednik oddaj Piramida, Tednik, Utrip. Vodi nekaj političnih oddaj na nacionalni televiziji, tudi oddajo Arena v nedeljo zvečer. Foto: Urška Makovec

Kontroverzni Thompson razlog za odhod iz Tednika

"Poslušam radio, berem časopise, izrazito so vsi poudarjali eno plat zgodbe, in sem rekel, pa tega človeka vprašajmo, zakaj je

tako. Thompson je še vedno eden od najbolj prodajanih glasbenikov na Hrvaškem. In ni zaprt. Poslali smo prošnjo za intervju, posneli smo ga v Zagrebu, soočili smo ga z vsemi dejstvi in vprašanji, na katera je odgovoril tako, kot je odgovoril," je o ozadju intervjuja s kontroverznim hrvaškim glasbenikom Markom Perkovićem - Thompsonom, ki naj bi imel koncert v Mariboru, pojasnil Pirkovič.

"Ta zgodba je seveda delila Slovence," je dejal. Zaradi, po njegovem, takratne politične klime in neodvisnosti vodstva RTV od politike, je bil Pirkovičev intervju s Thompsonom sporen, čeprav sam še zdaj trdi, da pri Thompsonu ni bilo nobene napake.

"Skratka, niso bile razvite civilne družbe, ki bi mi takrat krile hrbet, ni bilo še teh omrežij, v nekem trenutku sem bil sam

proti vsem. Imel sem ogromno podpore, vendar ti, ki so me podpirali, niso imeli moči besede, niso imeli medijev. Hotel

sem razrešiti pritiske, ki so se zgrnili nad urednico Jadranko Rebernik, zato sem se takrat umaknil. Če se ne bi, bi me pa razrešili,

pa njo najbrž tudi. No, kasneje so jo," je še povedal.

Studio so zapustili kot užaljeni otroci

Za vodenje zadnjega soočenja pred parlamentarnimi volitvami so določili Pirkoviča. O tem je pojasnil: "Vprašali so me, to je to. Prej nikdar nisem prišel zraven. Tokrat so pač presodili tako, kot so. Letos je bilo drugače. Odgovornost je bila velika."

Odhodov Marjana Šarca, Tanje Fajon, Alenke Bratušek in Luke Mesca takrat ni pričakoval. "Med reklamami so šli nekam v kot in so se teh nekaj minut med sabo pogovarjali. Očitno so imeli predhodni dogovor, da se bodo, če jim bo med oddajo kazalo slabo, odločili za odhod. Kot užaljeni otroci. In videli smo, kako so jih volivci nagradili," je komentiral.

Jelinčičev telemark z napako

"Polomljen nisem, malo pa me boli leva noga. Nisem niti šel k zdravniku, saj je danes še eno soočenje na Radiu Slovenija, ki se ga bom tudi še udeležil, potem pa bom doma počival," pa je po padcu med zapuščanjem predvolilnega soočenja na TV Slovenija dan po tem povedal predsednik SNS Zmago Jelinčič, ki je studiu zapustil prvi. Njegov padec in reakcije politikov, ki so sledile, si lahko ogledate v tem posnetku:

Predčasno je iz studia odšel tudi Ljubo Jasnič iz stranke DeSUS. Kot so povedali, so se za odhod odločili, ker se niso strinjali z načinom vodenja oddaje.

"Njihov namen je bil sesuti oddajo. Oddajo sesuješ tako, da voditelja vržeš iz tira in s tem pokažeš vso bedo odločitve RTV. Ni me vrglo iz tira, zato so se odločili za zadnji korak iz obupa, za odhod. Občinstvo jih zaradi tega ni nagradilo. Večjo pozornost jim je vzel tudi sloviti Jelinčičev telemark z napako," je kaos v oddaji še komentiral Pirkovič.

O Janši in državnih proslavah ...

"Očitali so mi vse mogoče, nestrokovnost, nepripravljenost, dajali žaljive in podcenjujoče izjave, hoteli so me destabilizirati, da

bi me umaknili s televizije. Najbolj jih moti brisan prostor, ki sem ga zavzel. Verjamem, da sem s svojimi oddajami na tretjem programu vnesel nekaj pluralizma ... Zakaj? Ker sem vabil vse, ki prej niso imeli možnosti, da pridejo v medije, v oddaje, v Odmeve," se je odzval na očitke, da simpatizira z desno politično opcijo. "Tiste, ki do takrat niso bili slišani. Najbolj mi je pomenila po oddaji čestitka za korektno vodenje. Gostil sem vse, leve in desne," je dodal.

Na vprašanje, zakaj sogovorniku potem tako očitajo takšno navijanje za stranko SDS, je odgovoril, da ne ve in da ni član stranke niti ne hodi na njihove zbore niti z njo ne simpatizira. Z Janezom Janšo se zasebno ne druži, je dejal, sicer pa, da najdlje pozna Marjana Šarca.

"Pravijo, da sem spisal himno SDS, a ni res. Pesem Za Slovenijo živim je bila spisana 2002 in je himna slovenske mladine v Bosni in Hercegovini. Ta pesem se vrti tudi na Radiu Slovenija, je na prostem trgu, lahko si jo tudi Levica zavrti, če hoče. Očitno so v SDS prepoznali, da sem eden najbolj prepoznavnih pesnikov domoljubnih pesmi," je dejal.

"Podpisovali so peticijo proti meni, razumem jih, tega sicer ne odobravam, a vem, kakšnemu okolju so podvrženi. Gre za tihi, nevidni mobing. Gre za vzdušje, ki ga lahko režeš. Ko nekdo vstopi v pisarno, drugi pa utihnejo ... To je najhujše. Toksično ozračje," je o vzdušju na RTVS dejal Pirkovič. Foto: Urška Makovec

Pirkovič je ustvarjal tudi scenarije za državne proslave. "Noben drug novinar tega ni počel. Verjetno so v vladi ocenili, da dobro delam. Ljudje so bili nad proslavami izredno navdušeni. Po nekaj letih so končno dobili proslave, ki so jim bile blizu," je odgovoril.

"Na RTV smo ciljane tarče"

O ukinitvi oddaje Studio City in njeni gledališki verziji ter s tem povezani depolitizaciji programskega sveta RTV, ki jo je napovedal najverjetnejši mandatar Pirkovič, meni, da ima vsak pravico, da reče karkoli.

"A bolj od tega se mi zdi zanimiv molk medijskih delavcev, ko je Golob napovedal, da bo, ko pride na oblast, ukinil tiste medije, ki so netransparentni in se financirajo s tujim kapitalom. Zame je zanimiv molk novinarjev, da ne reagirajo, ko pretendent za predsednika

vlade na prednostni seznam ne postavi socialnih problemov, gospodarske krize, ampak menjave na RTV. Takega pritiska ne pomnimo

v 30 letih Slovenije. In tu je ta sprega med večinskim delom novinarjev in politike tako neverjetna, da ločnice skorajda ni. Zdaj samo čakamo, ali bodo mediji tudi vladi gledali pod prste, kot so to počeli zadnji dve leti. Je pa res, da smo na RTV ciljane tarče, dva

ali trije, ampak očitno smo tako pomembni, da se vrh slovenske politike ukvarja z nami," je dodal.

"Nič se ni spremenilo, smo v redu"

"Ko govorim s kolegi ena na ena, se ni nič spremenilo, smo v redu. Lahko se mirno pogovarjamo o različnih stvareh, mnogi pridejo do mene, kar mi veliko pomeni, in mi rečejo, da se jim ne zdi prav, da so protestirali proti meni, a da so jih klicali, naj se pridružijo tem protestom ... Verjetno se to vzdušje čuti tudi v javnosti, če gledate recimo programski svet RTV, sindikati in aktiv novinarjev imajo vsak drug dan neke proteste, izjave, ki so izrazito selektivne. Podpisovali so peticijo proti meni, razumem jih, tega sicer ne odobravam, a vem, kakšnemu okolju so podvrženi. Gre za tihi, nevidni mobing. Gre za vzdušje, ki ga lahko režeš. Ko nekdo vstopi v pisarno, drugi pa utihnejo ... To je najhujše. Toksično ozračje. Proti meni so trikrat protestirali, po zadnjem soočenju so si privoščili še eno sramotno izjavo," pa je o vzdušju po spremembi politične oblasti med drugim še povedal Pirkovič.