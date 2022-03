Pretekli petek je bil za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC RTVS izbran Igor Pirkovič, kar je povzročilo precej nezadovoljstva med zaposlenimi na nacionalni televiziji. Nasprotovanje imenovanju so izrazili na novinarski konferenci v začetku tega tedna, del nastopa Borisa Vaseva, novinarja zunanjepolitične redakcije, so kasneje predvajali v večernih informativnih oddajah. V oddajo Dogodki in odmevi in TV Dnevnik Pirkoviča niso povabili, niti ga niso vprašali za komentar, kar kaže na enostransko poročanje javnega medija, ki ga plačujemo vsi. Na to so opozorili tudi v Združenju novinarjev in publicistov ter izrazili zgroženost nad načinom poročanja RTVS. Vasev Pirkoviču med drugim očita politično pristranskost, medtem ko sam na družbenih omrežjih vsakodnevno odkrito, pogosto celo žaljivo, izraža svoja politična stališča.

Igor Pirkovič je bil imenovan za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija, kjer je zamenjal urednico Kajo Jakopič. Zaposleni na RTVS se z odločitvijo ne strinjajo.

So očitki zaposlenih res upravičeni?

Svoje nasprotovanje ob imenovanju Pirkoviča so zaposleni ponovno izrazili na novinarski konferenci ta ponedeljek, njihovi pomisleki pa so tako vsebinske kot proceduralne narave. V prvi vrsti problematizirajo spremembo izvedbenega akta o delovanju MMC, ki je omogočil tako hitro imenovanje Pirkoviča. Izvedbeni akt presoja tudi upravno sodišče, in dokler ti postopki niso zaključeni, po mnenju zaposlenih imenovanje urednika uredništva na ta način ni sprejemljivo.



Novinar zunanjepolitične redakcije MMC Boris Vasev je v svojem nagovoru med drugim izpostavil Pirkovičevo odkrito naklonjenost trenutni vladajoči politični stranki, ki se po njihovem mnenju izrazito odraža tudi v njegovem novinarskem delu. Po mnenju uredništva takšen človek ne more korektno opravljati novinarskega dela v politični redakciji, kaj šele, da bi urejal in vplival na delo drugih novinarjev.



Del ponedeljkovega protestnega nastopa Vaseva so kasneje predvajali v informativnih oddajah Dogodki in odmevi in TV Dnevnik. V oddajo Pirkoviča niso povabili, niti ga niso vprašali za komentar. Novinar naj bi se trudil poročati objektivno in predstaviti vse plati zgodbe. Da se v tem primeru to ni zgodilo, so opozorili tudi v Združenju novinarjev in publicistov. Med drugim so v izjavi izrazili zgroženost nad načinom poročanja RTVS: "Izpostavitev Igorja Pirkoviča, letošnjega Meškovega nagrajenca, praktično na sramotilni steber brez možnosti zagovora, spominja na najbolj brutalne medijske umore. Ob tem izražamo zgroženost nad načinom poročanja Radia in Televizije Slovenija. V osrednjih informativnih oddajah Dogodki in odmevi in TV Dnevnik so predvajali del nastopa Borisa Vaseva, pri čemer niso dali Pirkoviču možnosti, da bi na izmišljotine odgovoril."



Ob tem so poudarili, da Vasev nima nobene moralne pravice Pirkoviču očitati politično pristranskost. Na družbenih omrežjih Vasev sam vsakodnevno izraža svoja politična stališča ter "odkrito in povsem brez potrebne novinarske distance žali del politike ter ljudi zmerja s fašisti in rasisti".

To je le eden izmed zapisov na njegovem profilu na Twitterju:

Od človeka, ki se o ljudeh izraža kot o živalih, je za pričakovati rasizem najnižje vrste. Ponovimo, @AlojzKovsca je stupidni rasist, žalitev za človeški rod, a odgovornost ima tudi @RadioOgnjisce, ki tem ljudem nudi platformo. Ološ, i jedan i drugi. pic.twitter.com/timNw4JyRK — Boris Vasev (@borisvasev) November 18, 2021

Zaradi žaljivih zapisov pa je Twitter pred časom Vasevu celo zablokiral račun.

Foto: Twitter Poleg pristranskega poročanja RTVS in dvoličnih očitkov Vaseva v ZNP poudarjajo, da je RTVS javni medij, ki ga po zakonu plačujemo vsi: "Uredniška mesta zato ne morejo biti nekakšni fevdi posameznih skupin novinarjev, med katerimi pogosto najdemo tudi politične aktiviste." Izjavo ZNP si lahko spodaj preberete v celoti.

Izjava ZNP ob napadih na novega odgovornega urednika MMC Igorja Pirkoviča



Ponedeljkov orkestrirani napad na novega urednika MMC RTV Igorja Pirkoviča je pokazal vso izprijenost aktivističnih kolovodij znotraj javnega medijskega zavoda. Z insceniranim protestom, na katerem ni manjkalo lažnivih obdolžitev in brezsramnim napadov na osebno integriteto Igorja Pirkoviča, je padla še zadnja trohica domneve, da je RTV Slovenija dejansko uveljavila načela verodostojnosti, poštenosti in poročevalske integritete. Argument moči je v tem kaosu prevladal, in žalostno je, da so se črednemu poročanju pridružili številni ostali mediji. Izpostavitev Igorja Pirkoviča, letošnjega Meškovega nagrajenca, praktično na sramotilni steber, brez možnosti zagovora, spominja na najbolj brutalne medijske umore.



Še posebej škandalozno je, da je tokrat to izvedla sindikalno aktivistična druščina samega zavoda. Ob tem izražamo zgroženost nad načinom poročanja Radia in Televizije Slovenija. V osrednjih informativnih oddajah Dogodki in odmevi in TV Dnevnik so predvajali del nastopa Borisa Vaseva, pri čemer niso dali Pirkoviču možnosti, da bi na izmišljotine odgovoril. Ob tem poudarjamo, da Vasev nima nobene moralne pravice Pirkoviču očitati politično pristranskost. Vasev namreč ravno sam na družbenih omrežjih dnevno izraža svoja politična stališča, odkrito in povsem brez potrebne novinarske distance žali del politike ter ljudi zmerja s fašisti in rasisti.



To sicer ni prvič, da je Pirkovič zaradi svojega delovanja pod drobnogledom. Leta 2017 je zaradi neznosnih pritiskov, potem ko je ob napovedanem koncertu hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v oddaji Tednik objavil pogovor z njim, odstopil s položaja urednika omenjene oddaje.