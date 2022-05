Združenje novinarjev in publicistov zaskrbljeno nad težnjo po čimprejšnji spremembi zakona o RTV

Združenje novinarjev in publicistov z zaskrbljenostjo spremlja težnjo novonastale vladajoče koalicije po čimprejšnji spremembi zakona o Radioteleviziji Slovenija. Tako želi kar na izredni seji državnega zbora, 18. 5. 2022, obravnavati novelo tega zakona, ki jo je vložila Slovenska demokratska stranka, čeprav to ni v skladu s pravili, saj takšne vsebine ne spadajo na izredne seje.

Poslovnik državnega zbora namreč določa, da se na izredni zadevi obravnava zadeve, s katerimi ni mogoče odlagati, kar pa za omenjeno novelo ne velja. Pravi razlog je v tem, da želi nova koalicija novelo po hitrem postopku spraviti z dnevnega reda, da bi naredila prostor lastnemu predlogu spremembe omenjenega zakona.

ZNP: Nova koalicija želi nastaviti sebi lojalen kader

Namen spremembe zakona, ki jo načrtuje nova koalicija, je jasen: koalicija Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice želi na ta način odstraniti vodstvo Radiotelevizije Slovenija in organe upravljanja (programski in nadzorni svet), ki levemu polu slovenske politike niso po volji, ter nastaviti sebi lojalen kader.

Gre za poskus depolitizacije javne radiotelevizije prek tako imenovane civilne družbe

"V Združenju novinarjev in publicistov menimo, da je takšno početje neprimerno in nesprejemljivo. Gre namreč za jasen poskus, da se pod krinko depolitizacije javne radiotelevizije prek tako imenovane civilne družbe, ki je pod nadzorom levice, vzpostavi trajni politični nadzor nad njo. Na ta način bi se zatrl vsakršen poskus vzpostavitve politične in nazorske pluralnosti, ki bi jo ta ustanova v skladu s svojim poslanstvom morala izražati," so zapisali v sporočilu za javnost.