Sto tisoč evrov za nagrade zaposlenim na RTVS

RTV Slovenija vsako leto podeljuje priznanja sodelavkam in sodelavcem za izjemne dosežke. Skupna višina nagrad za leto 2021 znaša skoraj sto tisoč evrov, znesek pa se financira iz javnih sredstev, so sporočili z nacionalke.

Včeraj so v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Radiotelevizije Slovenija podelili priznanja RTV Slovenija za izjemne delovne dosežke za leto 2021. Kot so nam sporočili iz RTVS, so stroški nagrad znašali 99.507 evrov, znesek pa se bo financiral iz javnih sredstev.

"Znesek se bo večji del odražal na plačah zaposlenih, 20.239 evrov pa tudi na honorarjih, če so jih prejeli zunanji sodelavci oziroma upokojenci," so še zapisali v odgovoru.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je nagrado prejelo 54 zaposlenih. Priznanja RTV Slovenija za življenjsko delo so prejeli Darja Hlavka Godina, Izidor Grošelj in Dragomir Mikelić.

Častna priznanja za delo so prejeli dolgoletni sodelavci Polona Pivec, Miro Štebe in Milan Zrimšek.

Priznanja za izjemne ali nadpovprečne delovne dosežke v daljšem delovnem obdobju so prejeli Adrijan Bakič in Sekumady Conde, Siniša Gačić, Andrej Karoli, Ingrid Kašca Bucik, Zoran Medved, Ilinka Todorovski in ekipa uredništva risank, ki jo sestavljajo Martina Peštaj, Maja Lilija, Ana Jazbec, Lada Mejak, Nataša Hren, Matej Avsenak, Nana Milčinski, Jaša Jamnik, Maja Sever, Martina Maurič Lazar, Darinka Koderman Patačko.

Priznanja za izjemne oziroma nadpovprečne delovne dosežke v preteklem letu so prejeli Dejan Cencelj, Tomaž Drnovšek, Davor Lonzarič in Luka Zebec za projekt RTV 365 – nov portal multimedijskih vsebin s Filmoteko, bogato knjižnico slovenskih filmov, novinarka Aleksandra Dežman za rahločutno in obzirno predstavitev občutljivih tem v oddaji Tednik, ustvarjalna skupina dokumentarne radijske igre Glas šakala - Saška Rakef Perko, Tina Kozin, Matjaž Miklič, Bojana Šaljić Podešva, Pia Brezavšček in Martin Florjančič - za izjemno radiofonsko storitev, novinarka in voditeljica Tanja Gobec za oddajo Politično, Mitja Groznik, ki s pretanjenim občutkom za zvočno estetiko poslušalcem poleg občutka sodelovanja ponuja tudi vpogled v radijski studio, Vinko Ilc, zaslužen, da so na radiu tik pred prehodom na nov multimedijski sistem, ki prvič skupaj s televizijo odpira nove možnosti delovanja medija, novinarka Saška Jazbec in snemalec Tomaž Trontel, tandem, sposoben v kratkem času profesionalno opraviti tudi najzahtevnejše projekte, Maša Kljun, urednica oddaje Kaj dogaja, ki je pod njenim vodstvom dosegla visoko gledanost in postala prepoznavna, izvedbena ekipa razvojnih inženirjev in prevajalke v sestavi Saša Koderman Patačko, Rade Bojić in Darinka Koderman Patačko za posebno podnaslovitev dokumentarne oddaje Ženska, ženske, za katero je prevajalka prejela tudi nagrado Društva slovenskih filmskih in televizijskih ustvarjalcev, Aljoša Masten, strokovnjak za področje vesolja in tehnologij, ki bralce spletne strani rtvslo.si obvešča o novostih raziskovanja vesolja, Matej Novak, glavni tehnični vodja najzahtevnejšega projekta RTV Slovenija – Svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki 2021, za uspešno realizacijo tega, Tomaž Pirš za izjemno delo na področju uvajanja novih tehnologij in pristopov v radijski produkciji, producent Športnega programa Tom Andrew Tomanič za odlično usklajevanje in vodenje več kot stočlanske ekipe TV SLO na prizorišču SP v biatlonu na Pokljuki, Igor Tominec in Dare Rupar za izstopajoče športne prenose kolesarskih dirk na Valu 202 in Tomislav Zajc, ki je ob svojem rednem delu poskrbel za optimizacijo delovnih procesov.

Posthumna priznanja so prejeli Franc Arko, Dejan Čretnik in Gregor Groznik.