Urbanija v pismu RTVS: Vaše poročanje o Ukrajini je rasistično, nečlovečno in žaljivo #foto

"V času po brutalnem napadu Rusije na Ukrajino smo v vašem mediju pogosto priča prispevkom in izjavam, iz katerih je moč sklepati, da so novinarji vaše hiše v tem spopadu izrazito na strani ruskih okupacijskih sil," je med drugim v javnem pismu RTVS danes zapisal direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija in kritiziral delo nekaterih novinarjev.

Že minuli teden se je zdela skoraj neverjetna izjava novinarja Edvarda Žitnika, navaja v pismu Urbanija, v kateri je novinar med drugim izjavil: "Če drži, da bodo ruski tanki še naprej napredovali z dosedanjim tempom, so lahko že danes v prestolnici Kijev. Če odmislimo psihološki vidik padca prestolnice, potem si ni težko predstavljati pobega, strmoglavljenja aktualne oblasti in vzpostavitve nove, proruske, kakorkoli se bo že imenovala. A ne hvalimo dneva pred večerom, spomnimo se samo Iraka in Afganistana, državo je z vojaško mašinerijo relativno lahko zasesti, a prave težave se marsikdaj začnejo šele, ko tanki utihnejo."

Foto: Urad vlade za komuniciranje

Urbaniji se v javnem pismu podobno zavržen zdi tudi članek "Pripravljenost vlade sprejeti ukrajinske begunce ni izraz njene človečnosti, prav nasprotno," avtorja Borisa Vaseva. Urbanija meni, da je v komentarju med drugim prekršil vse norme novinarske etike.

"Zanima nas, ali menite, da so prispevki, kot je prispevek Borisa Vaseva, ki posegajo v človečnost in humanost, nivo, ki ga slovenski davkoplačevalci od javnega zavoda RTV Slovenija pričakujejo in želijo? Ali je torej v vašem mediju sprejemljivo, da posameznik širi sovražni govor?" vodstvo v pismu še sprašuje Urbanija in sklene, da so tovrstne objave tudi v škodo medijski hiši.

Oster odziv za prenos dogajanja v Ukrajini s pomočjo BBC

Odločitev vodstva TVS, da na drugem programu zagotovi prenos BBC World News o ruski ofenzivi, ki je dvignila veliko prahu, je podprlo dve tretjini svetnikov programskega sveta. V izjavi je zapisal, da razume, da je bil to v danih kadrovsko in organizacijsko nevzdržnih razmerah na RTVS začasen ukrep, ki je omogočil vsaj minimalno izpolnjevanje poslanstva RTVS, to pa je zagotavljati verodostojno in celovito poročanje o pomembnih dogodkih.

V. d. odgovorne urednice informativnega programa TVS Jadranka Rebernik je dejala, da na televiziji v četrtek zjutraj, ko se je začel ruski napad na Ukrajino, niso mogli ustrezno pokrivati dogajanja, je poročala STA. V povezavi s pokrivanjem dogodkov v Ukrajini je sicer čakala na predloge iz zunanjepolitične redakcije, a teh ni bilo, je zatrdila. Glede na to je odločila, da bodo Odmevi na prvem programu TV Slovenija od ponedeljka naprej bolj obsežni.

Na odločitev vodstva javne televizije so se odzvali v aktivu novinarjev in sindikatu novinarjev TVS, kjer so pozvali k razrešitvi v. d. direktorja TVS Valentina Areha. Poziv so podprli tudi aktiv novinarjev Radia Slovenija, aktiv MMC, koordinacija novinarskih sindikatov RTVS, Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije.

Režiserji na TVS so v svojem odzivu ocenili, da je bila odločitev odgovornih za prenose tujega televizijskega programa "nestrokovna, sramotna in ponižujoča za vse ustvarjalce javnega zavoda".

Celotno javno pismo si lahko preberete tukaj: