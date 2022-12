Vida Petrovčič prejemnica častnega priznanja Boruta Meška za življenjsko delo

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je danes podelilo častna priznanja Boruta Meška za leto 2022. Prejemnica priznanja za življenjsko delo je televizijska voditeljica Vida Petrovčič, in sicer "za njen prispevek k demokratizaciji slovenskega medijskega prostora". Priznanje za posebne dosežke sta dobila Metod Berlec in revija Domovina.

Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade, je Petrovčičeva "vsestranska intelektualka, ki je v slovenskem novinarstvu odpirala mnoge tabuje". Ob tem so dodali, da je "njena suverena novinarska drža motila in še danes moti mnoge vplivne ljudi, zato je deležna stalnih napadov".

"Televizijo Slovenija si v zadnjih 35 letih težko predstavljamo brez Vide Petrovčič," so dodali.

Demokracija zaradi Berleca ohranja svoj krog bralcev

Prejemnik častnega priznanja za posebne novinarske dosežke je Metod Berlec, "ki je med najbolj zaslužnimi za razvoj in obstanek Demokracije kot pomembnega dejavnika pluralnosti v slovenskem medijskem prostoru". "Pod njegovim vodstvom Demokracija ob vsesplošnem upadanju naklad tiskanim medijem ohranja svoj krog bralcev in vpliv v javnosti," so navedli v obrazložitvi.

Domovini prodaja in naklada še rasteta

Prejemnica častnega priznanja za posebne novinarske dosežke je revija Domovina. Ta ima 7.700 izvodov naklade na številko ter povprečno 5.500 prodanih izvodov (naročniki in prodaja), tako naklada kot prodaja pa še rasteta, so zapisali v obrazložitvi.

Tednik Domovino so v tek pognali z novim poslovnim modelom: revija nastane s portala, ne pa obratno. V njej med drugim objavljajo članke s portalov Iskreni.net in Domovina.je, so navedli. Dodali so, da "zaradi samostojne in avtonomne uredniške politike za projektom ne stojijo politiki, ampak državljani". Izhajanje podpirajo donatorji, pri čemer so izpostavili Aleša Štrancarja, ki je aprila napovedal vložek milijon evrov v novonastalo medijsko skupino, pod okrilje katere sta se v začetku junija selila tednik Domovina in spletni dnevnik Domovina.je.

Mlinarjeva prizadevna in vedoželjna mlada novinarka

Priznanje za mlado obetavno novinarko so podelili novinarki Siola Kseniji Mlinar, ki je po zaslugi svoje prizadevnosti in vedoželjnosti "postala eno prepoznavnejših imen drugega največjega spletnega medija v Sloveniji".