Branko Simonovič je na domači naslov prejel kuverto s strelnim nabojem, poslanska skupina pa je prejela tudi fotografije poslancev s križci, narisanimi na čelu. A ne vseh treh članov. "To je nesprejemljivo za našo družbo. Še najbolj sem žalosten zato, ker se ni oglasilo vodstvo stranke, tako kot so se na primer drugi predsedniki strank," je dejal voditelju oddaje Igorju Pirkoviču.

Pošiljke z grožnjami s smrtjo in priloženim strelnim nabojem sta prejela predsednik vlade in SDS Janez Janša ter predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin. Pošiljko, v kateri je bil zgolj naboj, je prejel tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, prav tako so pošiljke z grožnjami prišle v DZ za poslanski skupini DeSUS in SNS. Na domači naslov sta jo prejela tudi Zmago Jelinčič in član poslanske skupine DeSUS Robert Polnar. Pošiljka z grožnjo je bila naslovljena tudi na ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška.

Simonovič je spomnil, da bodo kmalu parlamentarne volitve in se bo verjetno oblikovala nova vlada. "Če vi razmišljate drugače kot jaz, vas ne bom sovražil. Spoštljiv in argumentiran dialog nas krepi, tako si jaz predstavljam demokracijo. To, kar se zdaj dogaja s sumljivimi pošiljkami, pa ni več demokratično," je opozoril Simonovič.

Nekateri mu očitajo, da je desničar, čeprav je sodeloval tudi v vladi Marjana Šarca. "Sem levo usmerjen človek. Kot podpredsednik DZ lahko povem, da sem med vodenjem sej spoznal, da je bila desnica veliko bolj spoštljiva. Z gotovostjo lahko potrdim, da ni bila tako žaljiva, kot je zdaj leva opcija," je zatrdil.

Možnosti, da na predsednika DeSUS Ljuba Jasniča pritiska nekdo iz ozadja, Simonovič ne izključuje. "Tudi zaradi dejstva, da se v stranki pogovarjamo nekaj, novinarjem pa se predstavi nekaj drugega," je dejal.

Na vprašanje, kako poslanski kolega Ivan Hršak doživlja pritiska z vrha stranke, je Simonovič odgovoril, da ga je vse to zelo prizadelo. "Hršak je v nekaj verjel in očitno spoznal, da to ni to. Občutek je nelagoden, ker si toliko let član stranke in bi lahko uresničeval program stranke, pa tega ne moreš," je še dejal Simonovič.

Zakaj se je v medijih problematizirala njegova diploma?

V oddaji sta se dotaknila tudi Simonovičeve diplome. Novinarka Televizije Slovenija Eugenija Carl je namreč poročala, da so ji na zagrebški fakulteti povedali, da poslanec pri njih ni diplomiral. Simonovič je zatrdil, da je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Prvo stopnjo je končal na fakulteti za zunanjo trgovino v Zagrebu, drugo stopnjo pa na Višji ekonomski šoli v Mariboru (VEKŠ), kasneje Ekonomsko-poslovni fakulteti. Diplomiral je pri Lorbiku iz psihologije potrošnikovega obnašanja v marketingu.

Zakaj se je potem pojavil problem v medijih? "Ko me je poklicala spoštovana novinarka, je bilo pet minut do vodenja seje DZ. Dejal sem ji, da bom diplomo poiskal in ji jo prinesel, novinarka pa je zgodbo takoj objavila. Najel sem notarja, ki je na fakulteti preveril diplomo in mi prinesel notarsko overjeno potrdilo," je pojasnil Simonovič. Na vprašanje voditelja, ali je izobrazbo morda kupil, je Simonovič odločno odgovoril, da nikakor.

Simonovič je na vprašanje, ali verjame v medijske umore, odgovoril, da je sam glasoval proti zakonu o medijih, ker verjame v nacionalno televizijo. "To mora biti javno. Stvari je treba razjasniti, nikakor se ne moremo sprijazniti s tem, da te nekdo etiketirata in linča. Mene so. Začelo se je s črno gradnjo," je potarnal.

Prepričan je, da če ne bi postal del desne vlade, takrat še desnosredinske koalicije, črna gradnja ne bi bila težavna. Prav tako se ne bi polemiziralo o diplomi in plakatni aferi.